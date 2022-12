Pronostici Premier League 18a giornata. Ancora in campo da venerdì 30 e fino a domenica 1 gennaio. Il 2 poi si torna subito in campo con il campionato di calcio inglese per un altro turno infrasettimanale.

Pronostici Premier League 18a giornata: le prime partite in programma

Il West Ham reduce da 4 sconfitte consecutive ospita il Brentford imbattuto dallo scorso 23 ottobre; da allora, gli uomini di Thomas Frank hanno raccolto 3 pareggi e 1 importantissima vittoria in casa del Manchester City, nell’ultima sfida di Premier prima della sosta. Anche in questo rientro post Mondiali la differenza di forma tra le 2 squadre è apparsa evidente, con il West Ham che ha perso nettamente in casa dell’Arsenal e il Brentford capace invece di fermare sul 2-2 il Tottenham, andando addirittura avanti 2-0 prima della rimonta degli uomini di Antonio Conte.

Il Leicester è impegnato nella difficile trasferta sul campo del Liverpool. Gli ospiti, che prima della sosta per i Mondiali erano riusciti a rialzare la testa, collezionando 3 vittorie e 1 sconfitta (tra l’altro contro il Manchester City) nelle ultime 4 partite, sono però andati incontro a una disastrosa sconfitta casalinga nel Boxing Day (0-3 contro il Newcastle). I Reds, invece, sono reduci da 3 vittorie consecutive, rispettivamente contro Tottenham, Southampton e Aston Villa, nelle quali hanno realizzato 8 reti, subendone 3.

Wolverhampton-Manchester United, attenzione a Rashford

Il Manchester United cerca la terza vittoria consecutiva sul campo del Wolverhampton reduce dal successo esterno contro l’Everton, dopo che aveva collezionato 1 solo punto negli ultimi 4 incontri di Premier prima del Mondiale. I Red Devils non sembrano aver patito l’addio di Cristiano Ronaldo, come ha dimostrato il netto 3-0 inflitto al Nottingham, che ha permesso allo United di portarsi a un solo punto di distacco dalla zona Champions League.

Un successo targato Rashford, autore di una rete e un assist: decimo gol stagionale per l’attaccante inglese, che in 21 gare disputate ha già segnato il doppio delle marcature della scorsa stagione. Potrebbe essere protagonista anche in questa sfida e un suo gol si gioca all’invitante quota di @3.60.

Pronostici Premier League 18a giornata: le partite di sabato

Scontro diretto tra Bournemouth-Crystal Palace, rispettivamente al 14esimo e 11 posto, ma separate solamente da 3 punti in favore del Palace. Entrambe hanno ricominciato la stagione con una sconfitta ma gli ultimi 3 precedenti in Premier League tra le 2 squadre sono stati vinti tutti dal Crystal Palace

Il Fulham gioca in casa contro il Southampton, fanalino di coda del campionato con 12 punti, reduce da 4 sconfitte consecutive in campionato e senza vittorie in Premier dallo scorso 19 ottobre (0-1 in casa del Bournemouth). Negli ultimi 10 incontri di Premier tra le 2 formazioni, però, il Fulham ha vinto solo 2 volte, collezionando 4 pareggi e 4 sconfitte nei restanti incontri.

Il Newcastle, terzo con 33 punti, vuole continuare a sognare, ma per farlo dovrà battere in casa il Leeds, voglioso di riscatto dopo 2 sconfitte consecutive. Momento magico per gli uomini di Eddie Howe, che con il netto 0-3 inflitto al Leicester hanno ripreso il cammino trionfale interrotto dai Mondiali in Qatar. Il Newcastle, infatti, è reduce da 6 vittorie consecutive in Premier League e da 11 risultati utili consecutivi: l’ultima sconfitta in campionato risale addirittura allo scorso 31 agosto, nel 2-1 patito sul campo del Liverpool. L’ultima sfida tra le 2 squadre è terminata 0-1 in favore del Newcastle.

La capolista Arsenal è impegnata nella trasferta tutt’altro che semplice sul campo del Brighton di Roberto De Zerbi, settimo e reduce dalla netta vittoria per 3-1 in casa del Southampton. Stesso punteggio ottenuto dai Gunners all’Emirates nel Boxing Day, contro il West Ham: un risultato che ha permesso alla squadra di Mikel Arteta di conquistare la settima vittoria su 7 partite casalinghe disputate in casa in questa stagione. L’Arsenal ha perso una sola partita in questa Premier League, lo scorso 4 settembre in casa del Manchester United (3-1): da allora ha raccolto 8 vittorie e 1 pareggio in campionato.

Manchester City-Everton con Haaland caricato a pallettoni

Il Manchester City, secondo con 35 punti, ospita l’Everton, al 17esimo posto e alla disperata ricerca di punti salvezza. Gli uomini di Guardiola, vittoriosi 1-3 sul campo del Leeds, sono stati in grado di rialzare la testa dopo la clamorosa sconfitta casalinga patita contro il Brentford (1-2) nell’ultima sfida prima del Mondiale, che aveva permesso all’Arsenal di allungare in classifica.

I Citizens restano il migliore attacco della Premier con 43 reti realizzate, complice anche un Haaland che non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi: grazie alla doppietta messa a segno contro il Leeds, il norvegese ha raggiunto quota 20 gol in 14 gare, superando già il padre, che nel campionato inglese ne aveva segnati 18 in 167 presenze. Situazione sempre più buia per l’Everton, che nelle ultime 4 partite di campionato ha raccolto un solo punto e che ora si trova solamente a +1 dalla zona retrocessione. Un altra rete dello scandinavo sembra quasi scontata stando alle quote che lo danno appena @1.40.

Pronostici Premier League 18a giornata: le partite di domenica

Il Tottenham di Antonio Conte, quarto con 30 punti e reduce dal deludente pareggio per 2-2, seppur in rimonta, in casa del Brentford, ospita l’Aston Villa di Unai Emery, al 12esimo posto con 18 punti e sconfitto per 1-3 nell’ultima gara con il Liverpool. I padroni di nelle ultime 5 partite di Premier hanno raccolto solamente 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), mentre nello stesso arco temporale gli ospiti ne hanno collezionati 9 (3 vittorie e 2 sconfitte). L’ultima sfida tra le 2 compagini, che si è disputata lo scorso 9 aprile (Premier League), è terminata con un netto 0-4 in favore del Tottenham.

Chiude la 18esima giornata del campionato inglese il match che vedrà fronteggiarsi il Nottingham, al penultimo posto con 13 punti, e il Chelsea, ottavo con 24 punti e reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Bournemouth, arrivata dopo le 3 pesantissime sconfitte consecutive prima della sosta. Solo un grande Havertz ha salvato i Blues dall’ennesima figuraccia: con un gol e un assist. Attenzione, però, ai padroni di casa del Nottingham, che prima di quest’ultima sconfitta avevano raccolto 4 punti in 2 partite (vittoria contro il Crystal Palace e pareggio con il Brentford).

Pronostici Premier League 18a giornata: FREE PICK calcio inglese

