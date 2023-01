Pronostici Premier League 19a giornata. Non c’è un momento di pausa in Inghilterra visto che questo lunedì si torna in campo per la 19° giornata di Premier League. Andiamo a vedere i risultati del fine settimana, e cosa ci aspetta per questo turno infrasettimanale.

Pronostici Premier League 19a giornata: i risultati dell’ultimo turno

Nello scorso report vi avevamo consigliato due possibili marcatori, e abbiamo fatto centro con entrambi. Con Haaland è un ormai un gioco da ragazzi, e non a caso la quota era bassa @1.40, anche se il Manchester City di Pep Guardiola è stato fermato sull’1-1 in casa contro l’Everton. Battendo in trasferta il Brighton di De Zerbi per 2-4, l’Arsenal di Arteta sale a quota 43 punti e allunga in questo modo a +7 sul City.

Abbiamo preso anche la rete di Rashford, qui in quota più alta @3.60, grazie al gol vittoria che ha permesso al Manchester United di portare a casa 3 punti fondamentali dalla trasferta contro il Wolverhampton di Julen lopetegui.

Pronostici Premier League 19a giornata: le sfide da non perdere

La giornata prende il via lunedì sera con Brentford-Liverpool. Quarto successo di fila per il Liverpool, che ha la meglio ad Anfield del Leicester con il punteggio di 2-1 (2 autoreti per gli uomini di Rodgers). Gli avversari però sono da prendere con le pinze visto che giocano in casa, in campionato non perdono da 5 turni e il Liverpool ha subito gol in ognuna delle ultime 5 partite. Vedere i padroni di casa a segno (come gli ospiti) non è fantasia, anche se la quota per il GOL SI è bassina sotto @1.70.

Arsenal-Newcastle sono in campo martedì con il grosso delle partite. I Gunners cercano l’ennesima vittoria, sarebbe la 6° di fila in campionato, ma anche qui attenzione agli avversari che non perdono da 16 partite tra tutte le competizioni (amichevoli comprese)

Martedì sera giocano anche Manchester United-Bournemouth, e anche questa volta segnaliamo Marcus Rashford marcatore con quota però più bassa @2.75 in casa contro il Bournemouth che con 36 reti al passivo è titolare della peggior difesa del campionato inglese.

Altre 4 partite al mercoledì, segnaliamo Crystal Palace-Tottenham. Nel weekend appena trascorso è fallito l’aggancio al terzo posto la squadra di Antonio Conte, che cede in casa contro l’Aston Villa di Unai Emery: al Tottenham Hotspur Stadium finisce 0-2 in favore degli ospiti che centrano la terza vittoria negli ultimi 4 turni salendo al 12° posto con 21 punti (e che ospiterà i Wolves questo turno).

Il big match si gioca però giovedì, unica partita in programma a chiudere il 19° turno di Premier League con Chelsea-Manchester City. Abbiamo detto del mezzo passo falso degli uomini di Guardiola (che però come vedremo dopo rimangono i grandi favoriti per la vittoria finale del campionato), ma anche il Chelsea non se la passa bene. Alla squadra di Potter non basta Sterling per avere la meglio del Nottingham in trasferta: finisce 1-1, con i Blues che in questa stagione non riescono a cambiare passo. A complicare le cose un avversario che ha voglia, possibilità tecniche e necessità di tornare a fare tre punti per non perdere ulteriore terreno dai Gunners, il City che ha sempre battuto il Chelsea negli ultimi 3 precedenti.

