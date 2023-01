Pronostici Premier League 20a giornata. Venerdì inizia il nuovo turno del campionato di calcio inglese che continuerà nel weekend con un doppio derby da non perdere: Manchester City-Manchester United e Tottenham-Arsenal.

Pronostici Premier League 20a giornata: le prime partite in programma

Ad aprire il turno di Premier League è l’anticipo di venerdì sera tra Aston Villa-Leeds, mentre sabato alle 16:00 si prospetta assai interessante la sfida tra il Brighton di Roberto De Zerbi e il Liverpool di Jurgen Klopp, tra cui attualmente c’è solo un punto di differenza in classifica (27 a 28).

Il Chelsea sarà impegnato domenica alle 15:00 nel derby contro il Crystal Palace. Non ci sarà il nuovo acquisto Joao Felix: il fantasista portoghese è stato espulso ieri sera all’esordio, nel recupero contro il Fulham, gara oltretutto persa dai Blues per 2-1.

Attenzione al Newcastle, terza forza del campionato con 35 punti, che non perde da 13 turni, ma nelle ultime due giornate ha rimediato altrettanti pareggi. Il prossimo avversario sarà il Fulham, già battuto all’andata in trasferta per 1-4. Il clou di questo turno, però, saranno altre due stracittadine.

Derby di Manchester tra City e United

Domani all’ora di pranzo appuntamento all’Old Trafford per il derby tra Manchester United-Manchester City. Sarà sfida d’altissima quota, che mette in palio punti pesantissimi in chiave titolo e Champions League.

I Citizens di Pep Guardiola hanno rosicchiato due punti alla capolista Arsenal salendo a quota 39 nel turno precedente, mentre lo United ha ottenuto la quarta vittoria di fila salendo a quota 35 (4° posto).

All’andata, gara pirotecnica all’Etihad con vittoria dei padroni di casa per 6-3 e 3° ko di fila per la formazione allenata da ten Hag nel parziale contro i cugini.

Pronostici Premier League 20a giornata: altro derby, Tottenham-Arsenal

Domenica alle 17:30 fari puntati, invece, su Tottenham-Arsenal, match che mette di fronte rispettivamente 5ª in classifica, con 33 punti, e prima a +11 sugli uomini di Antonio Conte. Gli Spurs sono reduci dalla vittoria in un altro derby contro il Crystal Palace, dopo aver ottenuto però un solo punto nei due precedenti turni (sconfitta casalinga con l’Aston Villa e pari estero col Brentford), mentre i Gunners di Mikel Arteta hanno pareggiato contro il Newcastle nell’ultima giornata.

All’andata, vittoria dell’Arsenal all’Emirates Stadium per 3-1, ma negli 8 precedenti più recenti il bilancio è in perfetta parità con 3 vittorie a testa e 2 pareggi.

