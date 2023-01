Pronostici Premier League 21a giornata. Un turno molto interessante con un paio di big match da non perdere per il campionato di calcio inglese: Arsenal-Manchester United e Liverpool-Chelsea (su quest’ultima si concentra la nostra FREE PICK di giornata).

Pronostici Premier League 21a giornata: FREE PICK Liverpool-Chelsea

Turno molto interessante quello di Premier League, nel quale spiccano due big match, quello tra Liverpool-Chelsea di sabato (ore 13:30) e Arsenal-Manchester United, in programma domenica alle ore 17:30. La prima sfida vede di fronte due grandi delusioni di questa stagione, almeno fino a questo momento, appaiate a quota 28 punti e addirittura a -10 dalla zona Champions League.

I Reds vengono da 2 ko consecutivi, mentre i Blues hanno interrotto la striscia negativa battendo nell’ultimo turno il Crystal Palace nel derby. Negli ultimi 4 incontri, tra campionato e coppe nazionali, le sfide si sono concluse tutte in parità nei tempi regolamentari, ma il Liverpool ha prevalso nelle due gare più recenti di Carabao Cup ed FA Cup ai calci di rigore.

La FREE PICK scelta da Morfeo è GOL NO @2.25 in questa sfida. Per tutte le altre giocate vi invitiamo nel canale Telegram VIP di Betting Maniac.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Premier League 21a giornata: le altre partite in programma

Arsenal-United, invece, mette in palio punti pesanti in chiave titolo. Attualmente, infatti, i Gunners comandano con 47 punti, mentre i Red Devils inseguono a quota 39, avendo pareggiato il recupero col Crystal Palace fallendo la ghiotta occasione di avvicinarsi ulteriormente alla vetta. All’andata, all’Old Trafford, vittoria del Manchester United per 3-1, prima che Arteta e i suoi avviassero un lungo ciclo vincente. Nei 10 precedenti più recenti tra queste due squadre, il bilancio è a favore dell’Arsenal per 4-3 (3 pareggi).

Tra le altre gare, occhio al Manchester City, che dopo aver vinto il recupero con il Tottenham per 4-2, in rimonta, proprio ieri sera, ospita il Wolverhampton.

Insidiosa trasferta per il Newcastle, che fa visita a un Crystal Palace bisognoso di punti per non essere risucchiato nella lotta per non retrocedere.

Nel posticipo del lunedì, il Tottenham di Antonio Conte proverà a rialzarsi dalle ultime due sconfitte consecutive facendo visita al Fulham che insegue a sole due lunghezze di distacco.

Tutte le quote sul campionato di calcio inglese

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.