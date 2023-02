Pronostici Premier League 22a giornata. Venerdì si inizia col derby di Londra tra Chelsea-Fulham, anche se il big match è Tottenham-Manchester City e si gioca domenica. Vediamo analisi, quote e consigli per le scommesse sul campionato di calcio inglese.

Anticipo Chelsea-Fulham

Sono passati appena 22 giorni dall’ultimo West London Derby tra Chelsea-Fulham ma Blues e Cottagers si trovano nuovamente di fronte. Gli uomini di Potter stanno cercando, piano piano, di risalire la china in Premier League dove, attualmente, occupano la decima posizione mentre Mitrovic e compagni, dopo una prima parte di stagione eccellente, sono reduci da due sconfitte consecutive. Alla luce di questo, gli esperti Sisal vedono favorito il Chelsea @1,62 rispetto al @5,50 del Fulham mentre si scende @4,00 per il pareggio.

L’Over in quota @1,83 si fa preferire di pochissimo all’Under, @1,85. I Cottagers hanno battuto solo 9 volte, su 80 confronti, i cugini e solo in una occasione hanno espugnato Stamford Bridge, nel 1963 imponendosi per 2-1: ripetersi, domani, pagherebbe @18 volte la posta mentre lo stesso risultato esatto ma in favore dei padroni di casa si gioca @8,50. Il derby, qualunque esso sia, rimane una gara a parte e così bisognerà fare attenzione ai cartellini per non andare sotto la doccia prima del triplice fischio finale. Ne sa qualcosa Joao Felix che, proprio al Craven Cottage, si vide sventolare un cartellino rosso, costatogli tre giornate di squalifica: un’altra espulsione è data @5,00.

Graham Potter ha solo l’imbarazzo della scelta su chi mandare in campo vista l’immensa rosa a disposizione. Un occhio di riguardo il tecnico del Chelsea lo avrà per Mykhaylo Mudryk, ancora alla ricerca del primo gol con la maglia dei londinesi, un’impresa che si gioca @3,50. Sul versante opposto, il Fulham spera che il grande ex della gara, Willian, trovi ancora la via del gol. Il giocatore brasiliano, 339 gare con i Blues, ha già colpito all’andata, un’altra rete a Kepa è offerta @7,50.

Pronostici Premier League 22a giornata: big match Tottenham-Manchester City

Il big match del turno è la sfida tra Tottenham-Manchester City. Gli Spurs, privi di Antonio Conte che si è dovuto fermare ai box per un piccolo intervento alla cistifellea, partono da un bottino di 36 punti e un quinto posto che sta stretto ai londinesi. I Citizens, invece, sono secondi con 45 punti e vogliono mantenere aperto il campionato.

Il match di andata si è giocato solo lo scorso 19 gennaio e si è concluso con un pirotecnico 4-2 in favore della formazione di Guardiola. Seppur “a distanza” sarà il 7° confronto tra squadre allenate da Conte e Guardiola: nessun pareggio tra i due e bilancio in perfetto equilibrio con 3 vittorie a testa.

Pronostici Premier League 22a giornata: le altre partite in programma

Sabato all’ora di pranzo il debutto di Jorginho, ex Chelsea, con la maglia dell’Arsenal in casa dell’Everton: la capolista (50 punti), cercherà di mantenere inalterato il +5 sul Manchester City, ma i Toffees sono penultimi con 15 punti e non possono permettersi ulteriori passi falsi.

Sabato scende in campo anche il Manchester United, 4° con 39 punti e reduce dalla sconfitta contro i Gunners, che ospiterà il Crystal Palace.

Il Liverpool, 9° con 29 punti, andrà a caccia di una vittoria che manca da 3 turni in casa del Wolverhampton, mentre il Newcastle (3° con 39 punti) ospita il West Ham.

