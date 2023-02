Pronostici Premier League 23a giornata. Vediamo i big match da non perdere nel weekend di calcio inglese, con analisi e consigli per le scommesse, oltre alla comparazione delle migliori quote e le free pick.

Pronostici Premier League 23a giornata: i big match da non perdere

Ad aprire il fine settimana con la 23° giornata di Premier League sarà il derby di Londra che si gioca sabato in casa del West Ham. I padroni di casa cercano punti salvezza contro un Chelsea che si trova ben lontano da posizioni nobili di classifica e deve dare un senso alla propria stagione, soprattutto dopo il faraonico mercato invernale.

Occasione di riscatto per la capolista Arsenal dopo il ko con l’Everton: i Gunners ospitano il Brentford, una delle formazioni più in forma e che non perde in campionato da ben 9 turni.

Trasferta difficile per il Tottenham di Conte a caccia di punti Champions in casa del Leicester, mentre il Newcastle (4° con 40 punti), proverà ad allungare la striscia positiva contro il Bournemouth, penultimo.

Domenica, curioso rematch tra Leeds-Manchester United, che hanno giocato la gara d’andata proprio mercoledì sera pareggiando 2 a 2, mentre il Manchester City dovrà vedersela con l’Aston Villa di Emery.

Lunedì, in posticipo il derby di Liverpool, con i Reds e che non vincono da 4 turni e all’andata sono stati fermati sullo 0-0 dall’Everton.

Pronostici Premier League 23a giornata: programma completo

West Ham-Chelsea (11.02. 13:30)

Arsenal-Brentford (11.02. 16:00)

Crystal Palace-Brighton (11.02. 16:00)

Fulham-Nottingham (11.02. 16:00)

Leicester-Tottenham (11.02. 16:00)

Southampton-Wolves (11.02. 16:00)

Bournemouth-Newcastle (11.02. 18:30)

Leeds-Manchester Utd (12.02. 15:00)

Manchester City-Aston Villa (12.02. 17:30)

Liverpool-Everton (13.02. 21:00)

