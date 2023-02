Pronostici Premier League 24a giornata. Nel fine settimana si gioca un nuovo turno del campionato di calcio inglese. Continua la lotta a distanza tra Arsenal e Manchester City.

Pronostici Premier League 24a giornata: big match

Il weekend inglese si apre proprio con l’Arsenal che proverà a risollevarsi in casa di un insidiosissimo Aston Villa, con la squadra di Emery che viene da 2 ko consecutivi e va a caccia di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della graduatoria.

Il Chelsea di Potter, dopo 3 pareggi consecutivi, proverà a lasciare il 10° posto in classifica ospitando il fanalino di coda Southampton, reduce da 3 sconfitte di seguito.

Sulla carta, turno agevole per il Manchester City di Guardiola, che fa visita al Nottingham Forest già battuto all’andata con il punteggio tennistico di 6-0.

Big match Newcastle-Liverpool, con i padroni di casa reduci dal 3° pareggio consecutivo, il 4° in 5 turni, mentre i Reds si sono ripresi con la vittoria nel derby con l’Everton.

Vuole consolidare il terzo posto e mantenere vive le speranze di titolo anche il Manchester United, che però deve fare attenzione ad un Leicester che ha vinto le ultime due gare.

Chiude il programma il derby di Londra tra Tottenham-West Ham: per Conte e i suoi è un esame importante dopo la sconfitta col Leicester e quella infrasettimanale in Champions League contro il Milan.

Pronostici Premier League 24a giornata: programma completo

Aston Villa-Arsenal (18.02. 13:30)

Brentford-Crystal Palace (18.02. 16:00)

Brighton-Fulham (18.02. 16:00)

Chelsea-Southampton (18.02. 16:00)

Everton-Leeds (18.02. 16:00)

Nottingham-Manchester City (18.02. 16:00)

Wolves-Bournemouth (18.02. 16:00)

Newcastle-Liverpool (18.02. 18:30)

Manchester Utd-Leicester (19.02. 15:00)

Tottenham-West Ham (19.02. 17:30)

