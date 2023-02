Pronostici Premier League 25a giornata. Vediamo le analisi di questo turno di campionato inglese in forma ridotta visto che Manchester United-Newcastle si sfidano per la finale di EFL Cup domenica 26 febbraio.

Pronostici Premier League 25a giornata: I big match di campionato

Sarà un turno in forma ridotta quello che si giocherà nel weekend in Premier League, con due gare rinviate per la concomitante finale di Coppa di Lega. L’Arsenal capolista con 54 punti proverà ad allungare facendo visita al Leicester, mentre il Manchester City, che insegue a -2 sarà di scena in casa del Bournemouth.

Il big match sarà il derby tra Tottenham-Chelsea, a cui le due squadre arrivano rispettivamente con 42 e 31 punti. I Blues non vincono da 4 turni (3 pareggi e una sconfitta), mentre nello stesso parziale gli Spurs hanno ottenuto 3 successi e una sconfitta. All’andata, pareggio per 2-2 nel derby giocato a Stamford Bridge, con il Tottenham che non vince dal 2019 contro il Chelsea: tra tutte le competizioni, da allora 9 vittorie dei Blues e 3 pareggi.

Pronostici Premier League 25a giornata: Programma completo

Fulham-Wolves (24.02. 21:00)

Everton-Aston Villa (25.02. 16:00)

Leeds-Southampton (25.02. 16:00)

Leicester-Arsenal (25.02. 16:00)

West Ham-Nottingham (25.02. 16:00)

Bournemouth-Manchester City (25.02. 18:30)

Crystal Palace-Liverpool (25.02. 20:45)

Tottenham-Chelsea (26.02. 14:30)

Manchester United-Newcastle, Finale Coppa di Lega

Domenica alle 17:30 si gioca anche la finale di EFL Cup tra Manchester United-Newcastle, attualmente terza e quinta forza della Premier League. Si prospetta una partita equilibrata, considerato che in campionato le due formazioni hanno pareggiato gli ultimi du incroci.

La vittoria dei Magpies manca dall’ottobre del 2019: da allora 4 successi dei Red Devils e 2 pareggi. Vediamo le migliori quote 1X2 su questa sfida.

