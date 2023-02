Mercoledì 1 marzo 2023, alle ore 20.45, è in programma Arsenal-Everton, partita di calcio in Premier League inglese. Pronostico Arsenal-Everton match di Premier League del 1 marzo 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker per questa partita e le propabili formazioni.

Stato di forma delle squadre

La squadra londinese dell’Arsenal, arriva a questo match casalingo al comando della Premier League inglese con 57 punti, 2 in più del Manchester City, ma con una partita in meno giocata.

Dopo un periodo di appannamento, dove sono arrivate due sconfitte e un pareggio, nelle ultime due giornate giocate, la squadra allenata dal tecnico spagnolo Mikel Arteta, ha reagito e ha centrato due vittorie, entrambe in trasferta contro Aston Villa e Leicester.

L’Everton arriva a Londra per affrontare la capolista Arsenal, con soli 21 punti in classifica e in piena lotta per non retrocedere nella Serie B inglese, la Champioship.

In casa l’Everton ha conquistato quasi tutti i punti realizzati in classifica, mentre in trasferta la squadra ha delle grosse difficoltà a conquistare punti preziosi per la salvezza.

Le probabili formazioni di Asenal-Everton

Arsenal (4-2-3-1): Ramsdale; Saliba, Gabriel, White, Zinchenko; Jorginho, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Nketiah. Allenatore: Arteta

Everton (4-3-1-2): Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Onana, Doucoure; McNeil; Iwobi, Maupay. Allenatore: Dyche

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker non lasciano dubbi sulla squadra favorita per la vittoria del match. Segno 1 bancato a quota 1.35 su Sisal e su Starcasinò, il pareggio offerto a 4.85, la vittoria esterna dell’Everton paga 9 volte la posta giocata.

Pronostico Arsenal-Everton match di Premier League del 1 marzo 2023

Il pronostico e tutto a favore dell’Arsenal, che deve assolutamente vincere, dopo i passi falsi commessi nelle ultime settimane che hanno ridotto di molto il vantaggio in classifica sul Manchester CIty. Pronostico 1

