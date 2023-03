Pronostici Premier League 26a giornata. Nel fine settimana si gioca un nuovo turno del campionato di calcio inglese, con big match Liverpool-Manchester United. La giornata si completerà col monday night Brentford-Fulham.

Pronostici Premier League 26a giornata: Le partite da non perdere

Il fine settimana della Premier League si apre subito con una sfida d’alta quota, quella tra Manchester City-Newcastle, seconda e quinta in classifica rispettivamente con 55 e 41 punti, ma i bianconeri non hanno mai vinto negli ultimi 4 turni (3 pareggi e una sconfitta). All’andata, pirotecnico 3-3 tra le due formazioni.

Dopo il lunch match scenderà in campo la capolista Arsenal in casa contro il Bournemouth: i Gunners hanno di fronte un avversario alla portata e tenteranno di mantenere il +5 sul City dopo aver vinto il recupero contro l’Everton per 4-0 mercoledì sera.

Dovrà vincere e convincere il Chelsea, che ospita il Leeds dopo che negli ultimi 5 turni ha rimediato solo 3 punti (3 pareggi e 2 sconfitte). Il Tottenham di Antonio Conte proverà a consolidare il 4° posto (45 punti) e magari insidiare la terza piazza occupata dal Manchester United (49) facendo visita al Wolverhampton.

Domenica alle 17:30 i Red Devils saranno impegnati nel big match in casa del Liverpool, che nel recupero di mercoledì sera ha battuto proprio i lupi di Lopetegui per 2-0 ottenendo il 3° successo in 4 gare e salendo a quota 39 punti in graduatoria. All’andata, 2-1 in favore dei Red Devils all’Old Trafford.

Pronostici Premier League 26a giornata: Programma completo e quote

Manchester City-Newcastle (04.03. 13:30)

Arsenal-Bournemouth (04.03. 16:00)

Aston Villa-Crystal Palace (04.03. 16:00)

Brighton-West Ham (04.03. 16:00)

Chelsea-Leeds (04.03. 16:00)

Wolves-Tottenham (04.03. 16:00)

Southampton-Leicester (04.03. 18:30)

Nottingham-Everton (05.03. 15:00)

Liverpool-Manchester Utd (05.03. 17:30)

Brentford-Fulham (06.03. 21:00)

