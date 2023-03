Pronostici Premier League 27a giornata. Nel fine settimana tra sabato e domenica si gioca un nuovo turno del campionato di calcio inglese. Non ci sono big match al vertice, ma abbiamo trovato una FREE PICK interessante su Newcastle-Wolverhampton.

Pronostici Premier League 27a giornata: Le partite da non perdere

Ad aprire il weekend della Premier League sarà il Liverpool, che nel lunch match di sabato farà visita al Bournemouth. I Reds sono tornati prepotentemente in corsa per un posto in Champions League grazie agli ultimi 5 risultati utili consecutivi (4 vittorie e un pareggio).

Dopo il ritorno al successo contro il Leeds, il Chelsea attualmente 10° cerca conferme in casa del Leicester per provare a riavvicinarsi alla zona Europa.

Il Tottenham di Antonio Conte, invece, ospita il Nottingham per difendere il 4° posto dopo il ko col Wolverhampton e l’eliminazione dalla Champions per mano del Milan.

Il Manchester City, attualmente a -5 dall’Arsenal, proverà a mettere pressione ai Gunners affrontando in trasferta il Crystal Palace. La capolista, invece, domenica affronterà l’insidioso derby contro il Fulham.

Impegno sulla carta abbordabile per il Manchester United, che è 3° ma viene dalla pesantissima sconfitta subita ad Anfield per 7-0, ma è chiamata al riscatto immediato contro il Southampton.

Pronostici Premier League 27a giornata: Programma completo e quote

PROGRAMMA 27a GIORNATA PREMIER LEAGUE

Bournemouth-Liverpool (11.03. 13:30)

Everton-Brentford (11.03. 16:00)

Leeds-Brighton (11.03. 16:00)

Leicester-Chelsea (11.03. 16:00)

Tottenham-Nottingham (11.03. 16:00)

Crystal Palace-Manchester City (11.03. 18:30)

Fulham-Arsenal (12.03. 15:00)

Manchester Utd-Southampton (12.03. 15:00)

West Ham-Aston Villa (12.03. 15:00)

Newcastle-Wolves (12.03. 17:30)

Analizziamo nel dettaglio le migliori quote sul mercato italiano di quello che riteniamo il big match di questo turno di Premier League, Fulham-Arsenal.

FREE PICK: Newcastle-Wolverhampton

Questa settimana lo studio di Morfeo (completo in esclusiva nel nostro canale VIP TELEGRAM) ha trovato 5 giocate di valore che ha proposto ai nostri utenti, e come FREE PICK ha selezionato proprio l’ultima partita in programma: Newcastle-Wolverhampton GOL NO @1.75.

Ogni venerdì sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC pubblico, il nostro esperto di calcio inglese, Morfeo, seleziona una FREE PICK per tutti. Seguiteci gratuitamente sul canale Telegram per non perdervi le migliori giocate.

Betting Maniac ha aperto anche un nuovo sito per migliorare le vostre conoscenze sul mondo delle scommesse con strumenti, strategie, guide, modelli statistiche e pronostici dei nostri tipsters ogni giorno.