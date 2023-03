Pronostici Premier League 28a giornata, un turno che inizierà già venerdì, ma sarà ridotto per via della FA Cup visto che nel weekend si giocano anche i quarti di finale della coppa inglese. Vediamo consigli, analisi, quote e free pick su Premier League ed FA Cup.

Pronostici Premier League287a giornata: turno ridotto

Turno ridotto per la Premier League, che prende il via venerdì sera con l’anticipo Nottingham Forest-Newcastle, con gli ospiti 5° in classifica con 44 punti e tornati alla vittoria nell’ultimo turno contro il Wolverhampton.

Sabato il Tottenham di Antonio Conte proverà a superare il Manchester United al 3° posto facendo visita al fanalino di coda Southampton. Va a caccia del 3° successo consecutivo il Chelsea, che ospita l’Everton tornato alla vittoria contro il Brentford nell’ultimo turno.

Chiuderà il programma il derby tra la capolista Arsenal e il Crystal Palace, che non vince una partita dal 31 dicembre.

Pronostici Premier League 28a giornata: Programma completo e quote

PROGRAMMA 28a GIORNATA PREMIER LEAGUE

Nottingham-Newcastle (17.03. 21:00)

Aston Villa-Bournemouth (18.03. 16:00)

Brentford-Leicester (18.03. 16:00)

Southampton-Tottenham (18.03. 16:00)

Wolves-Leeds (18.03. 16:00)

Chelsea-Everton (18.03. 18:30)

Arsenal-Crystal Palace (19.03. 15:00)

Vediamo anche le quote del match che domenica, Arsenal-Crystal Palace, chiude il turno di Premier:

FA Cup: quarti di finale

Tra sabato e domenica si giocano anche i quarti di finale di FA Cup, che vedono impegnate tra le big le due formazioni di Manchester. Il City dello scatenato Haaland, reduce dal 7-0 sul Lipsia in Champions, ospita il Burnely, formazione di Championship, che però non perde una partita ufficiale da ben 18 gare ed è primo in classifica nella serie B inglese. Lo United di ten Hag, invece, ospita il Fulham già battuto a novembre in campionato per 2-1 in trasferta.

Non dovrebbe avere problemi il Brighton di Roberto De Zerbi, che ospita il Grimsby, formazione di League Two, la quarta serie inglese. Completa il programma il match tra Sheffield United (che ha eliminato il Tottenham nel turno precedente) e Blackburn, entrambe formazioni di seconda divisione.

Programma completo FA Cup: quarti di finale

Manchester City-Burnley (18.03. 18:45)

Sheffield Utd-Blackburn (19.03. 13:00)

Brighton-Grimsby (19.03. 15:15)

Manchester Utd-Fulham (19.03. 17:30)

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

FREE PICK: Arsenal-Crystal Palace

Il nostro Morfeo punta su Arsenal-Crystal Palace come FREE PICK andando a prendere una quota oltre la pari per una partita da poche reti. Il Crystal Palace arriva da 3 sconfitte, tutte col risultato minimo di 0-1, e non segna da 4 turni di campionato, per uno dei peggiori reparti offensivi di Premier (21 gol in 26 partite). L’Arsenal è capolista anche grazie alla difesa (25 gol concessi in 27 partite) e nelle ultime 4 prestazioni la retroguardia dei Gunners ha concesso solo 2 reti agli avversari.

Speriamo in un risultato come quello dell’andata, 2-0 dell’Arsenal sul campo del Crystal Palace. Nelle partite in trasferta del Crystal Palace assistiamo a solo 1.9 reti totali (O/U 4-9). Come free pick giochiamo UNDER 2,5 @2.10.

Ogni venerdì sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC pubblico, il nostro esperto di calcio inglese, Morfeo, seleziona una FREE PICK per tutti. Seguiteci gratuitamente sul canale Telegram per non perdervi le migliori giocate e per ricevere la Bonus Pick sempre sul calcio inglese (Southampton-Tottenham).

Betting Maniac ha aperto anche un nuovo sito per migliorare le vostre conoscenze sul mondo delle scommesse con strumenti, strategie, guide, modelli statistiche e pronostici dei nostri tipsters ogni giorno.