Pronostici Premier League 29a giornata. Nel fine settimana torna il campionato di calcio inglese che inizia subito col big match Manchester City-Liverpool.

Pronostici Premier League 29a giornata: i big match da non perdere

Il match tra Manchester City-Liverpool è vitale per entrambe le formazioni. Chi perde potrebbe abdicare dai rispettivi obiettivi, ovvero la rincorsa al titolo per gli uomini di Guardiola, che attualmente sono a -8 dalla vetta, e l’obiettivo Champions League per uno Jurgen Klopp che ad Anfield sembra aver ormai fatto il suo tempo. Sarà il terzo scontro della stagione tra queste due squadre, con il Liverpool che ha vinto il match di andata per 1-0, mentre il City ha prevalso agli ottavi di Carabao Cup per 3-2. La sfida nella sfida è quella tra due allenatore vincenti: sarà l’incrocio numero 28 con il bilancio attuale che narra di 10 successi di Pep Guardiola, 12 di Klopp e 5 pareggi.

Tra gli altri match del weekend inglese spicca l’impegno dell’Arsenal capolista in casa contro il Leeds, mentre il Chelsea affronterà l’Aston Villa di Emery con cui si trova a pari punti (38) e che non perde da 4 turni (3 vittorie e un pari).

Il Newcastle, quinto a quota 47, sogna l’aggancio nello scontro diretto contro il Manchester United, ma potrebbe approfittarne il Tottenham, che fa visita all’Everton per la prima dopo l’addio ad Antonio Conte.

Pronostici Premier League 29a giornata: Programma completo e quote

Manchester City-Liverpool (01.04. 13:30)

Arsenal-Leeds (01.04. 16:00)

Bournemouth-Fulham (01.04. 16:00)

Brighton-Brentford (01.04. 16:00)

Crystal Palace-Leicester (01.04. 16:00)

Nottingham-Wolves (01.04. 16:00)

Chelsea-Aston Villa (01.04. 18:30)

West Ham-Southampton (02.04. 15:00)

Newcastle-Manchester Utd (02.04. 17:30)

Everton-Tottenham (03.04. 21:00)

