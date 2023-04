Pronostici Premier League 30a giornata. Dopo i recuperi giocati in settimana, il campionato di calcio inglese è pronto per il 30° turno che si giocherà nel fine settimana di Pasqua. Da non perdere il big match Liverpool-Arsenal.

Pronostici Premier League 30a giornata: le partite da non perdere

La capolista Arsenal fa visita ad un irriconoscibile Liverpool. I Reds sono solo ottavi in classifica e nelle ultime 3 giornate hanno ottenuto un solo punto, mentre i Gunners vengono da 7 successi di fila in campionato. All’andata, vittoria dei londinesi per 3-2, dopo che gli uomini di Arteta.

Il Manchester City cercherà di rimanere in scia facendo visita al fanalino di coda Southampton, mentre Newcastle e Manchester United, entrambe a quota 53, si giocano il terzo posto a distanza: i Magpies fanno visita al Brentford, mentre i Red Devils ospitano all’Old Trafford l’Everton che non perde da 4 gare.

Sarà sfida d’alta quota anche tra il Tottenham di Stellini e il Brighton di De Zerbi, in corsa per posizioni nobili di classifica che potrebbero aprire impensabili scenari europei. Il Chelsea, sempre più in crisi all’11° posto in graduatoria, fa visita all’insidioso Wolverhampton.

Pronostici Premier League 30a giornata: Programma completo e quote

Manchester Utd-Everton (08.04. 13:30)

Aston Villa-Nottingham (08.04. 16:00)

Brentford-Newcastle (08.04. 16:00)

Fulham-West Ham (08.04. 16:00)

Leicester-Bournemouth (08.04. 16:00)

Tottenham-Brighton (08.04. 16:00)

Wolves-Chelsea (08.04. 16:00)

Southampton-Manchester City (08.04. 18:30)

Leeds-Crystal Palace (09.04. 15:00)

Liverpool-Arsenal (09.04. 17:30)

