Pronostici Premier League 31a giornata. Vediamo le sfide del campionato di calcio inglese dal 15 al 17 aprile 2023. Aston Villa-Newcastle tra le partite più interessanti.

Pronostici Premier League 31a giornata: le partite da non perdere

Il weekend di Premier League inglese si apre con il match d’alta quota tra due delle formazioni più in forma in questo momento. Il Newcastle terzo con 56 punti ospita l’Aston Villa di Emery che attualmente è sesto a quota 47. I padroni di casa sono in striscia positiva da 7 turni (6 vittorie e un pari), mentre i Magpies hanno vinto le ultime 5 gare di fila.

Il Chelsea di Lampard, solo 11° con 39 punti, ospita il Brighton di De Zerbi, che si trova a quota 46, ma viene dal KO col Tottenham. Proprio la squadra di Stellini va a caccia del quarto posto attualmente del Manchester United (avanti 3 punti) ospitando il Bournemouth.

La lotta per il titolo infiamma alle 18:30 con Manchester City-Leicester: gli uomini di Guardiola sono ora a -6 dall’Arsenal e hanno un turno sulla carta agevole contro la penultima in classifica. Con una vittoria, i Citizens si porterebbero a -3 dall’Arsenal, mettendo pressione ad Arteta e i suoi, impegnati domenica alle 15:00 nell’insidioso derby contro il West Ham, che però non ha mai vinto nelle ultime 7 stracittadine (6 successi dei Gunners e un pari).

Il Manchester United sulla carta parte in vantaggio in casa del Nottingham, mentre il Liverpool, che non vince da 4 turni, dovrà far visita ad un Leeds cui servono punti per salvarsi.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Premier League 31a giornata: programma completo e quote

Aston Villa-Newcastle (15.04. 13:30)

Chelsea-Brighton (15.04. 16:00)

Everton-Fulham (15.04. 16:00)

Southampton-Crystal Palace (15.04. 16:00)

Tottenham-Bournemouth (15.04. 16:00)

Wolves-Brentford (15.04. 16:00)

Manchester City-Leicester (15.04. 18:30)

West Ham-Arsenal (16.04. 15:00)

Nottingham-Manchester Utd (16.04. 17:30)

Leeds-Liverpool (17.04. 21:00)

FREE PICK nel nostro canale Telegram

Ogni venerdì sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC pubblico, il nostro esperto di calcio inglese, Morfeo, seleziona una FREE PICK per tutti. Seguiteci gratuitamente sul canale Telegram per non perdervi le migliori giocate e per ricevere la Bonus Pick sempre sul calcio inglese (Southampton-Tottenham).

Betting Maniac ha aperto anche un nuovo sito per migliorare le vostre conoscenze sul mondo delle scommesse con strumenti, strategie, guide, modelli statistiche e pronostici dei nostri tipsters ogni giorno.