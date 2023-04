Pronostici Premier League 32a giornata. Nel fine settimana si gioca il campionato di calcio inglese. Posticipate United-Chelsea e Brighton-City (impegnate in FA Cup assieme allo Sheffield che milita in Championship), il big match diventa Newcastle-Tottenham, ovvero 4° contro 5° in classifica.

Pronostici Premier League 32a giornata: le partite da non perdere

Turno ristretto di Premier League in questo weekend, per via delle semifinali di FA Cup sono infatti rinviate Manchester United-Chelsea e Brighton-Manchester City. Dopo aver ceduto 4 punti negli ultimi due turni alla squadra di Guardiola (che ha pure una partita in meno), l’Arsenal prova ad allungare in vetta ospitando il Southampton fanalino di coda con 23 punti.

Il Liverpool che ha consolidato l’8° posto con il ritorno al successo nell’ultimo turno, ospita il Nottingham che è terzultimo e ha perso le ultime tre gare.

In palio punti pesanti in chiave Champions nel big match di domenica tra Newcastle, quarta forza con 56 punti, e il Tottenham (tre punti indietro), entrambe reduci da un ko. All’andata, successo bianconero in casa degli Spurs per 2-1, dopo che non avevano mai vinto nei 5 precedenti (3 vittorie Tottenham e 2 pareggi).

Pronostici Premier League 32a giornata: programma completo e quote

PROGRAMMA 32a GIORNATA PREMIER LEAGUE

Arsenal-Southampton (21.04. 21:00)

Fulham-Leeds (22.04. 13:30)

Brentford-Aston Villa (22.04. 16:00)

Crystal Palace-Everton (22.04. 16:00)

Leicester-Wolves (22.04. 16:00)

Liverpool-Nottingham (22.04. 16:00)

Bournemouth-West Ham (23.04. 15:00)

Newcastle-Tottenham (23.04. 15:09)

FA Cup: le semifinali

Tra sabato e domenica si giocano anche le semifinali di FA Cup. Il Manchester City di Pep Guardiola ha sulla carta un impegno agevole contro lo Sheffield United, formazione di Championship che ai quarti di finale ha però già messo a segno un upset a sorpresa eliminando il Tottenham. Lo Sheffield United non ha mai battuto il City negli ultimi 6 precedenti di Premier League (5 sconfitte e un pareggio), ma nell’ultimo precedente di FA Cup nel 2008 ai sedicesimi di finale ha prevalso per 2-1.

Nell’altra gara si affrontano il Brighton di Roberto De Zerbi e il Manchester United di ten Hag. Il tecnico italiano ha la possibilità di entrare nella storia con una finale di FA Cup dopo l’ottimo cammino in campionato, che attualmente vede la sua squadra al 7° posto (e con tre partite da recuperare). I Red Devils, eliminati a sorpresa dal Siviglia in Europa League, vogliono però sfidare i cugini del City in finale e sulla carta sono favoriti. Va però anche ricordato che negli ultimi due precedenti tra queste squadre abbiamo assistito ad una doppia affermazione del Brighton, che aveva però perso tutti e 7 gli incroci antecedenti.

