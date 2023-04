Pronostici Premier League 33a giornata. Un turno infrasettimanale del campionato di calcio inglese davvero interessante visto che si sfidano le prime due della classe, in un big match che può valere buona parte del titolo di Premier League. Free Pick su Aston Villa-Fulham.

Pronostici Premier League 33a giornata: big match Manchester City-Arsenal

Il big match della 33a giornata di Premier League è la sfida dell’Etihad Stadium tra Manchester City-Arsenal, le prime della classe, per una sfida che può valere parte del titolo di calcio inglese. I Gunners sono primi con 75 punti a +5 sui Citizens, che però hanno 2 gare da recuperare e se dovessero vincerle entrambe potrebbero ribaltare la situazione.

Oltre al fattore campo, la squadra di Guardiola ha anche un miglior stato di forma, con i Gunners che vengono da 3 pareggi di fila, mentre i Citizens hanno vinto le ultime 6 gare di campionato. In stagione le squadre si sono già affrontate due volte e in entrambi i casi a prevalere è stato il Manchester City: 1-0 in casa nei sedicesimi di FA Cup e 1-3 in trasferta nel match di andata in campionato.

Pronostici Premier League 33a giornata: le altre sfide da non perdere

Tra le altre sfide interessanti di questo turno di Premier League c’è sicuramente Tottenham-Manchester United, che mette in palio 3 punti pesanti per la lotta Champions. All’andata, vittoria per 2-0 da parte dei Red Devils all’Old Trafford. Gli Spurs arrivano dall’imbarazzante 1-6 solo campo del Newcastle che si sta confermando la grande rivelazione di questo campionato inglese.

Continua il tentativo di risalita da parte del Liverpool (50 punti) che, dopo 2 pareggi e altrettante vittorie negli ultimi 4 turni, fa visita all’insidioso West Ham, che ha bisogno di punti per non essere risucchiato di nuovo nella zona calda della classifica. Chelsea alla ricerca di una vittoria in una stagione che vede i Blues con solo 39 punti è 11° in classifica. Il Chelsea ospita allo Stamford Bridge un Brentford che attualmente lo precede di 5 punti.

Pronostici Premier League 33a giornata: programma completo e quote

PROGRAMMA 33a GIORNATA PREMIER LEAGUE

Wolves-Crystal Palace (25.04. 20:30)

Aston Villa-Fulham (25.04. 20:45)

Leeds-Leicester (25.04. 21:00)

Nottingham-Brighton (26.04. 20:30)

Chelsea-Brentford (26.04. 20:45)

West Ham-Liverpool (26.04. 20:45)

Manchester City-Arsenal (26.04. 21:00)

Everton-Newcastle (27.04. 20:45)

Southampton-Bournemouth (27.04. 20:45)

Tottenham-Manchester Utd (27.04. 21:15)

FREE PICK: Aston Villa-Fulham

Dopo la brutta prestazione del Tottenham che avevamo appoggiato nell’ultimo turno del weekend, proviamo a rifarci in questo turno infrasettimanale di Premier League, puntando su Aston Villa-Fulham. Si tratta di due rivelazioni di questa stagione, in particolare l’Aston Villa che si sta giocando l’Europa con Unai Emery in panchina.

Stagione eccezionale anche per il Fulham che però per questa sfida oltre all’infortunato Kurzawa, non ci sarà un altro giocatore fondamentale, Mitrovic. All’andata 3-0 del Fulham sul proprio campo, ma lo scorso anno, qui al Villa Park, l’Aston Villa vinse 3-1. Andiamo con la VITTORIA ASTON VILLA @1.82.

