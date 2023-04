Pronostici Premier League 34a giornata. Lungo turno del campionato di calcio inglese che inizia il 29 aprile e continuerà fino al 2 maggio. Abbiamo analizzato le sfide più interessanti, con un occhio di riguardo ai big match Liverpool-Tottenham, Arsenal-Chelsea e Manchester United-Aston Villa.

Pronostici Premier League 34a giornata: big match Liverpool-Tottenham

Domenica alle 17:30 va in scena il match d’alta quota Liverpool-Tottenham. In palio ci sono punti pesantissimi per la partecipazione alle prossime coppe europee. I Reds di Jurgen Klopp arrivano all’appuntamento sicuramente meglio rispetto agli Spurs con 5 risultati utili consecutivi (3 successi e 2 pareggi). I londinesi, dopo Conte hanno salutato anche Stellini e ora stanno cercando di dare un senso ad una stagione sciagurata sotto la guida tecnica di Mason.

L’ultima vittoria del Tottenham contro i Reds risale all’ottobre del 2017: da allora 3 pareggi e 7 successi del Liverpool che ha vinto 2-1 anche all’andata sul campo degli Spurs.

Arsenal-Chelsea, i Gunners devono riprendersi

Martedì 2 maggio alle 21:00 va in scena un derby di Londra nel quale l’Arsenal di Mikel Arteta parte con i favori del pronostico, ma non può sbagliare contro questo Chelsea derelitto e reduce da 4 sconfitte nelle ultime 6 gare di Premier. I Gunners sono ancora primi con 75 punti, ma non vincono da 4 turni (3 pareggi e una sconfitta) e ora hanno solo 2 punti in più del Manchester City (dopo lo scontro diretto perso nel turno infrasettimanale) che però ha 2 partite da recuperare e potenzialmente potrebbe essere già a +4.

Gabriel Jesus e compagni devono fare bottino pieno e poi sperare che arrivino buone notizie dalla gara dei Citizens. I Blues, del resto, sono in crisi nera con solo 39 punti e un 11° posto che vuole dire solo 10 lunghezze sulla zona retrocessione. All’andata, 0-1 dell’Arsenal a Stamford Bridge, ma l’ultimo derby giocato in casa dei Gunners si è concluso con la vittoria del Chelsea per 0-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Premier League 34a giornata: le altre sfide da non perdere

Domenica il Manchester City di Pep Guardiola fa visita al Fulham. Solo vittorie City negli ultimi 13 incontri tra tutte le competizioni, mentre il Fulham non ha mai battuto i Citizens nelle ultime 19 gare.

Il Newcastle, che sta attraversando un ottimo momento di forma (nonostante il passo falso contro l’Aston Villa), ospita il fanalino di coda Southampton e sulla carta dovrebbe fare 3 punti pieni.

Scontro d’alta classifica all’Old Trafford tra Manchester United-Aston Villa, con gli ospiti guidati da Emery, che con una grande rimonta si sono portati fino al 6° posto con 54 punti.

Gara insidiosa per il Brighton di De Zerbi dopo il ko di Nottingham: l’avversario è il Wolverhampton di Lopetegui, che ha ottenuto 3 vittorie negli ultimi 4 turni.

Pronostici Premier League 34a giornata: programma completo e quote

34a GIORNATA PREMIER LEAGUE

Crystal Palace-West Ham (29.04. 13:30)

Brentford-Nottingham (29.04. 16:00)

Brighton-Wolves (29.04. 16:00)

Bournemouth-Leeds (30.04. 15:00)

Fulham-Manchester City (30.04. 15:00)

Manchester Utd-Aston Villa (30.04. 15:00)

Newcastle-Southampton (30.04. 15:00)

Liverpool-Tottenham (30.04. 17:30)

Leicester-Everton (01.05. 21:00)

Arsenal-Chelsea (02.05. 21:00)

FREE PICK nel nostro canale Telegram

Ogni venerdì sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC pubblico, il nostro esperto di calcio inglese, Morfeo, seleziona una FREE PICK per tutti. Seguiteci gratuitamente sul canale Telegram per non perdervi le migliori giocate e per ricevere la Bonus Pick sempre sul calcio inglese (Southampton-Tottenham).

Betting Maniac ha aperto anche un nuovo sito per migliorare le vostre conoscenze sul mondo delle scommesse con strumenti, strategie, guide, modelli statistiche e pronostici dei nostri tipsters ogni giorno.