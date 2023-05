La quart’ultima giornata di Premier League ha in programma diverse partite interessanti per i vari ambiti della classifica. Per la sfida al titolo trasferta difficilissima per l’Arsenal in casa del Newcastle terzo in classifica.

Newcastle-Arsenal è il big match di giornata

Sfida tra la terza in classifica e la seconda. Per i gunners può essere, in caso di mancata vittoria, l’abbandono definito ad ogni speranza di titolo. I padroni di casa hanno bisogno di punti per rinforzare la terza posizione ed allonanare la rincorsa delle altre squadre alla zona Champions League.

L’Arsenal è la squadra con il migliore rendimento in questa stagione in trasferta in Premier League, il Newcastle in casa ha perso solo una volta in questo campionato, il 20 febbraio per 2-0 contro il Liverpool. Partita indecifrabile, come dimostrano le quote dei bookmakers.

Manchester City-Leeds: i citizens per il titolo con vista Real Madrid

La squadra di Pep Guardiola in questa giornata può veramente mettere la parola fine per la corsa al titolo. I numeri sono abbastanza eloquenti. Erling Haaland e compagni in casa hanno fatto 46 dei 51 punti ottenibili, con 57 gol fatti e 16 subiti. Il Leeds è la seconda peggior squadra in trasferta con 9 punti ottenuti in 17 partite e non attraversa un buon periodo di forma, coinvolto in piena zona salvezza.

Pronostico Premier League 35a giornata: le altre sfide della giornata

Completano il programma altre partite interessanti. Cominciamo con il Brighton del nostro Roberto De Zerbi, che dopo la vittoria di giovedì al 99′ su rigore contro il Manchester United ospita l’Everton in piena zona retrocessione. Con una vittoria i padroni di casa rafforzerebbero il posto per la prossima Europa League e potrebbe sognare anche il quarto posto.

Per la lotta Champions League, partita fondamentale per il Liverpool in casa contro il Brentford, mentre il Manchester United ha la difficile trasferta a Londra in casa del West Ham non ancora del tutto tranquillo. Il Tottenham deve vincere in casa contro il Crystal Palace per mantenere la settima posizione.

Piazza per la Conference League che fa gola all’Aston Villa impegnato nella difficile trasferta di Wolverhampton, con la squadra di casa che non è ancora uscita definitivamente dalla zona pericolosa.

In zona salvezza ultima spiaggia per il Southampton in casa del Nottingham Forest nel più classico degli scontri diretti. Il Leicester proverà a fare risultato in casa di un Fulham che non ha più niente da chiedere. Poco più di un’amichevole la sfida tra il Bournemouth ed il Chelsea.

