Pronostici Premier League 36a giornata. Nel fine settimana in Inghilterra continua il campionato di calcio più blasonato e seguito al mondo. Andiamo ad analizzare i big match, su cui spiccano Aston Villa-Tottenham, Arsenal-Brighton ed Everton-City, con quote, ultime dai campi, statistiche e i consigli per le scommesse, con free pick selezionata da Morfeo su Leeds-Newcastle.

Pronostici Premier League 36a giornata: analisi delle partite

Il Newcastle, al terzo posto con 65 punti ma reduce dalla sconfitta interna per 0-2 contro l’Arsenal, arrivata dopo una striscia positiva di 3 vittorie consecutive, cerca i 3 punti sul campo del Leeds, penultimo con 30 punti e a -2 dalla zona salvezza.

Champions League che sembra essere sempre più distante per il Tottenham, al sesto posto con 57 punti e capace di raccogliere solamente 4 punti negli ultimi 5 incontri. La squadra di Mason dovrà vedersela con l’Aston Villa, in trasferta, a -1 dalla zona Conference League e a -3 dalla zona Europa League, ma reduce da due sconfitte consecutive in Premier League.

Manchester United, impegnato in casa con i Wolves, ormai salvi a 40 punti e senza più alcuna ambizione di classifica. I Red Devils invece si presentano a questa sfida dopo aver perso gli ultimi 2 incontri disputati in campionato, entrambi per 1-0 ed entrambi in trasferta, contro Brighton e West Ham. Due sconfitte che hanno fatto scivolare lo United al quarto posto, con 63 punti, solamente a +1 sul Liverpool (che però ha una partita in più).

La capolista Manchester City, reduce da 10 vittorie consecutive in Premier e dal pareggio per 1-1 sul campo del Real Madrid nella semifinale d’andata della Champions League, si presenta sul campo di un Everton a rischio retrocessione (+2 dal terzultimo posto), ma capace di vincere 1-5 sul campo del Brighton nell’ultimo turno di campionato.

E proprio contro il Brighton, in casa, sarà impegnato l’Arsenal, a -1 dagli uomini di Guardiola (ma con una partita in più): i Gunners, dopo un periodo negativo, vogliono proseguire sulla strada che li ha portati a conquistare 6 punti nelle ultime due sfide di Premier, contro Chelsea e Newcastle.

Il Liverpool, a punteggio pieno da 5 partite, crede ancora al quarto posto, ma per continuare a inseguire questo “sogno” deve vincere sul campo del Leicester, al terzultimo posto con 30 punti.

Pronostici Premier League 36a giornata: programma completo e quote

36a GIORNATA PREMIER LEAGUE

Leeds-Newcastle (13.05. 13:30)

Aston Villa-Tottenham (13.05. 16:00)

Chelsea-Nottingham (13.05. 16:00)

Crystal Palace-Bournemouth (13.05. 16:00)

Manchester Utd-Wolves (13.05. 16:00)

Southampton-Fulham (13.05. 16:00)

Brentford-West Ham (14.05. 15:00)

Everton-Manchester City (14.05. 15:00)

Arsenal-Brighton (14.05. 17:30)

Leicester-Liverpool (15.05. 21:00)

FREE PICK: Leeds-Newcastle

Morfeo ha scelto Leeds-Newcastle per la free pick. Vi ricordo che tutti i contenuti li trovate in esclusiva nel CANALE VIP TELEGRAM. Tornando alla giocata, il consiglio di Morfeo su questa partita è una quota che regala un raddoppio abbondante sul Gol No, ovvero non crediamo che entrambe le squadre andranno a segno.

Dopo 10 partite consecutive da GG, è giunto il momento di interrompere questa striscia da parte del Leeds. Il Newcastle arriva dallo 0-2 contro l’Arsenal. All’andata è finita 0-0 tra Newcastle e Leeds, 2° Gol No consecutivo negli ultimi precedenti tra queste due formazioni. Andiamo con GOL NO @2.30.