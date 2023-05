Pronostici Premier League 37a giornata. Nel weekend torna in campo il campionato di calcio inglese che ha in Manchester City-Chelsea (i Citizens possono laurearsi campioni di Premier) e Liverpool-Aston Villa le sfide più interessanti, ma occhio anche al Monday Night Newcastle-Leicester.

Pronostici Premier League 37a giornata: analisi delle partite

Vediamo le sfide da non perdere per la 37° giornata di Premier League. Il Tottenham, ormai matematicamente fuori dalla corsa alla prossima Champions League, ospita il Brentford, che in caso di successo potrebbe tornare a sperare in un piazzamento europeo. Gli uomini di Mason però nelle ultime 5 partite hanno raccolto solamente 4 punti (3 sconfitte, 1 pareggio e 1 vittoria).

Il Manchester United, quarto, arriva dal 2-0 con i Wolves, dopo le 2 precedenti sconfitte consecutive in Premier, ed è impegnato sul campo del Bournemouth, 14° e ormai matematicamente salvo.

Il Liverpool, quinto con 65 punti ma in grado di inanellare 7 vittorie consecutive in campionato, crede ancora alla quarta posizione. I Reds non dovranno commettere passi falsi in casa contro l’Aston Villa, a 57 punti e in lotta, insieme a Tottenham e Brentford, per il settimo posto, che vorrebbe dire Conference League.

Occhi puntati, sabato alle 18:30, sulla sfida tra Nottingham-Arsenal. I Gunners, che nell’ultima partita sono andati incontro a una clamorosa sconfitta casalinga per 0-3 contro il Brighton, possono consegnare la Premier League nelle mani del Manchester City con 24 ore di anticipo: se gli uomini di Arteta, infatti, dovessero perdere con il Nottingham (in piena corsa per non retrocedere) il successo dei Citizens sarebbe matematico. Se l’Arsenal, viceversa, dovesse conquistare i 3 punti, nessun dramma per gli uomini di Guardiola, a cui basterebbe una vittoria casalinga contro il Chelsea per laurearsi campione d’Inghilterra. Infine, in caso di pareggio dell’Arsenal contro il Nottingham Forest, il 21 maggio il Manchester City è campione anche solo con un pareggio.

Il Newcastle, terzo con 69 punti grazie anche al netto successo casalingo per 4-1 contro il Brighton nell’ultimo turno di campionato, ospita il Leicester, penultimo con 30 punti e a serio rischio retrocessione.

Pronostici Premier League 37a giornata: programma completo e quote

37a GIORNATA PREMIER LEAGUE

Tottenham-Brentford (20.05. 13:30)

Bournemouth-Manchester United (20.05. 16:00)

Fulham-Crystal Palace (20.05. 16:00)

Liverpool-Aston Villa (20.05. 16:00)

Wolves-Everton (20.05. 16:00)

Nottingham-Arsenal (20.05. 18:30)

West Ham-Leeds (21.05. 14:30)

Brighton-Southampton (21.05. 15:00)

Manchester City-Chelsea (21.05. 17:00)

Newcastle-Leicester (22.05. 21:00)

