Pronostici Premier League 38a giornata. Anche il campionato di calcio inglese si conclude con un turno tutto domenicale e con le partite in contemporanea alle ore 17:30. Il Manchester City si è già laureato campione, ma vediamo le sfide da non perdere.

Pronostici Premier League: 38a giornata: le partite più interessanti

Il Manchester City farà da arbitro per la zona Europa facendo visita a un Brentford che vincendo potrebbe agguantare il 7° posto, attualmente detenuto dall’Aston Villa. All’andata, i Citizens sono stati battuti tra le mura amiche dalla formazione allenata da Thomas Frank.

Si gioca solo per la gloria all’Emirates Stadium tra Arsenal-Wolverhampton. I Gunners, che hanno perso le ultime due gare di campionato, hanno vinto all’andata in trasferta contro la formazione di Lopetegui.

Il Newcastle, scivolato al quarto posto dopo la vittoria del Manchester United sul Chelsea per 4-1 ma comunque già qualificato in Champions, fa visita proprio ai Blues, che chiudono una stagione letteralmente maledetta, nonostante le spese folli sul mercato.

Dopo aver battuto proprio la formazione di Frank Lampard nel recupero di giovedì, il Manchester United ospita il Fulham. Gli ospiti, che non perdono da 3 turni (2 vittorie e un pareggio), scenderanno in campo più che altro per la gloria. Negli ultimi 16 incroci tra queste due formazioni, considerate tutte le competizioni, non ci sono vittorie dei londinesi: 13 successi dello United e 3 pareggi.

L’Aston Villa di Emery, invece, proverà a blindare la qualificazione in Conference ospitando il Brighton di De Zerbi, che è già certo di una storica qualificazione alla prossima Europa League. Nessuna vittoria della formazione ospite negli ultimi 4 incroci: 3 successi dell’Aston Villa (incluso l’1-2 in trasferta all’andata) e un pareggio.

Coltiva ancora speranze europee il Tottenham di Mason, che seppur reduce da 2 ko di fila è ancora ad una lunghezza dalla settima piazza. I londinesi, però, faranno visita ad un Leeds che è penultimo e può solo vincere per sperare ancora di salvarsi dopo che nelle ultime 8 giornate ha rimediato solo 2 punti (2 pareggi e 6 sconfitte). Tutti gli 8 precedenti più recenti tra queste due formazioni sono terminati con almeno 3 gol totali segnati.

Non hanno più nulla da chiedere alla stagione Crystal Palace-Nottigham Forest, salve da tempo. Negli ultimi 4 precedenti (3 di Championship e uno di Premier League, quello dell’andata) non ci sono successi della formazione di casa: 2 affermazioni del Nottingham e altrettanti pareggi.

Il Leicester, penultimo con 31 punti, spera di trovare un West Ham, ormai salvo, deconcentrato dalla finale di Conference League per fare bottino pieno e provare a salvarsi. Il Leicester ha già battuto all’andata questo avversario (unica vittoria negli ultimi 5 incroci, mentre un pareggio e 3 sconfitte completano il quadro).

Si dovrà accontentare dell’Europa League il Liverpool di Jurgen Klopp, che chiude la stagione in casa del già retrocesso Southampton e anche vincendo non riuscirebbe ad andare oltre il 5° posto.

Basta uno piccolo sforzo all’Everton per centrare la salvezza all’ultimo guado contro il Bournemouth già salvo e che sembra avere la testa ormai in vacanza, come testimoniano le 3 sconfitte rimediate negli ultimi 3 turni.

Pronostici Premier League: 38a giornata: programma completo e quote

38a GIORNATA PREMIER LEAGUE

Arsenal-Wolves (28.05. 17:30)

Aston Villa-Brighton (28.05. 17:30)

Brentford-Manchester City (28.05. 17:30)

Chelsea-Newcastle (28.05. 17:30)

Crystal Palace-Nottingham (28.05. 17:30)

Everton-Bournemouth (28.05. 17:30)

Leeds-Tottenham (28.05. 17:30)

Leicester-West Ham (28.05. 17:30)

Manchester Utd-Fulham (28.05. 17:30)

Southampton-Liverpool (28.05. 17:30)

