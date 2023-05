Quote Premier League finale di stagione. Il campionato di calcio inglese va in archivio con un altra vittoria del Manchester City che si era già laureato campione la scorsa settimana. Gli ultimi verdetti parlano di un Leicester retrocesso (assieme al Leeds). Per il prossimo anno la squadra di Guardiola domina nuovamente le lavagne delle quote antepost.

Everton salvo, Leicester e Leeds retrocessi, Aston Villa in Conference League e Tottenham fuori dalle coppe: questi sono i verdetti dell’ultima giornata di Premier League che già lo scorso turno ci aveva consegnato la vincitrice del campionato di calcio inglese, il Manchester City (Haaland, nominato giocatore dell’anno).

Retrocede invece il Leicester: 7 anni fa al King Power Stadium si festeggiava un incredibile titolo vinto con Ranieri in panchina, stavolta una discesa nella seconda serie che rischia di avere ripercussioni pesanti su tutto il club. Giù anche il Leeds che si fa travolgere 4-1 in casa dal Tottenham.

Dopo 12 anni, l’Aston Villa festeggia il ritorno in Europa: battuto 2-1 al Villa Park il Brighton di De Zerbi, già sicuro del 6° posto, risultato che regala la Conference League alla squadra fatta rinascere da Unai Emery.

Quote Premier League finale di stagione: classifica finale e verdetti

CLASSIFICA

Manchester City 89

Arsenal 84

Manchester United 75

Newcastle 71

Liverpool 67

Brighton 62

Aston Villa 61

Tottenham 60

Brentford 59

Fulham 52

Crystal Palace 45

Chelsea 44

Wolverhampton 41

West Ham 40

Bournemouth 39

Nottingham Forest 38

Everton 36

Leicester 34

Leeds 31

Southampton 25

VERDETTI PREMIER LEAGUE 2022-23

VINCITRICE DELLA PREMIER LEAGUE: Manchester City

QUALIFICATE IN CHAMPIONS LEAGUE: Manchester City, Arsenal, Manchester United e Newcastle

QUALIFICATE IN EUROPA LEAGUE: Liverpool, Brighton

QUALIFICATA IN CONFERENCE LEAGUE: Aston Villa

RETROCESSE: Southampton, Leeds e Leicester

Prossima stagione, è sempre il City la squadra da battere

Anche per la Premier League 2023-24 del prossimo anno è il Manchester City @1.66 il grande favorito, con l’Arsenal @8 che insegue da lontano. In questa stagione per lungo tempo i Gunners hanno accarezzato la possibilità di vincere il titolo del campionato di calcio inglese, ma hanno mollato nel finale. Non ci hanno mai creduto i Reds invece, con la squadra di Klopp che arriva da una stagione molto negativa e che apre indietro anche per la prossimo visto che il Liverpool @9 lo troviamo molto indietro in quota, al pari del Manchester United.

Approposito di anno orribile, mai quanto quello dei Blues. Il Chelsea @13 parte indietro anche per il riscatto del prossimo anno, così come un Tottenham @41 mai così distante dalle squadre di testa negli ultimi anni. Tra Blues e Spurs c’è il Newcastle @15 che vuole continuare l’ottima strada intrapresa quest’anno.

