Pronostici Premier League 1a giornata. Questo fine settimana è già in campo il campionato di calcio inglese che inizia col Manchester City campione in carica, che arriva dal triplete, e che è la squadra da battere anche quest’anno, nonostante la prima competizione, la Community Shield, l’abbia vinta l’Arsenal contro gli uomini di Guardiola.

Pronostici Premier League 1a giornata: le partite da non perdere

La vittoria del Community Shield da parte dell’Arsenal, ai rigori contro il Manchester City, è stata l’antipasto perfetto della Premier League 2023/24. Venerdì 11 agosto alle 21:00 comincia la nuova stagione del campionato inglese, con i Citizens campioni in carica chiamati a confermarsi sul trono d’Inghilterra sin dalla gara contro il Burnley e per Guardiola i primi tre punti sono quasi un obbligo visti anche i pronostici, che danno i Citizens vincenti @1.31.

Qualche ora più tardi dovrebbe arrivare la risposta dell’Arsenal: sabato alle 13:30 i Gunners possono cominciare la nuova corsa verso il titolo battendo il Nottingham Forest, per un successo quotato @1.22. Potrebbe essere un esordio comodo per molte squadre, come il Brighton di De Zerbi che comincia contro il Luton Town, neopromosso dalla Championship, e che i Seagulls sono chiamati a dominare per una quota di @1.32.

Al Newcastle di Tonali tocca invece l’Aston Villa, per un segno 1 @1.75. Tra le grandi, il Tottenham è @2.42 contro il Brentford e il Manchester United è favorito @1.35 contro il Wolverhampton, ma il vero big match sarà Chelsea-Liverpool: entrambe le squadre devono riscattare una pessima stagione e nonostante il fattore campo a favore dei londinesi sono i Reds a partire favoriti @2.40, contro il successo del Chelsea @2.77.

Pronostici Premier League 1a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di questa prima giornata di Premier League, sicuramente Chelsea-Liverpool.

Ma vediamo anche le quote antepost per la vittoria finale del campionato di calcio inglese e anche il titolo di capocannoniere dove Erling Haaland domina.

