Pronostici Premier League 2023-24 2a giornata. Il 2° turno del campionato di calcio inglese inizia venerdì 18 agosto con l’anticipo Notthingham-Sheffield Utd. Si continua nel weekend col big match Tottenham-Manchester United. Il turno si chiuderà col monday night del 21 agosto: Crystal Palace-Arsenal.

Pronostici Premier League 2023-24 2a giornata: le prime partite

Nottingham Forest-Sheffield United apriranno la 2° giornata di Premier League nell’anticipo del 18 agosto, in una sfida tra due squadre che hanno perso all’esordio la settimana scorsa. Le quote favoriscono i padroni di casa, e anche noi la pensiamo così, consigliando l’1 fisso con VITTORIA NOTTINGHAM @1.90.

Passiamo al sabato con 6 partite, in realtà 5 visto che Luton-Burnley è stata posticipata. L’attesa è tutta per il big match Tottenham-Manchester United dal Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sfida di cui parleremo in un articolo apposito.

Ci soffermiamo invece su Fulham-Brentford a Craven Cottage dove lo scorso anno il Fulham ha segnato 14 partite da Over su 19. Nel doppio confronto dello scorso anno le squadre hanno dato vita ad un doppio 3-2 (una vittoria per parte sempre per la squadra di casa) e 3-2 è stato anche il risultato dell’amichevole di qualche mese fa, sempre sul campo del Fulham che vinse. Sempre Over negli ultimi 5 precedenti, consigliamo OVER 2.5 @1.97 anche questa volta.

Sabato sono in campo anche Liverpool-Bournemouth. I Reds hanno faticato all’esordio a Londra, ma sono riusciti a portare a casa un 1-1 tutto sommato positivo contro il Chelsea. Ora tocca al Bournemouth che ha poche chance per la trasferta ad Anfield dove il Liverpool esordisce. L’ultima volta che il Bournemouth ha giocato ad Anfield, lo scorso anno, ha perso 0-9. Poco da aggiungere. Consigliamo sicuramente la vittoria della squadra di Klopp che però è bassa @1.22, allora aggiungiamo la speciale LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25.

Pronostici Premier League 2023-24 2a giornata: partite di domenica e monday night

Due partite alla domenica, si inizia alle ore 15:00 dal Villa Park con Aston Villa-Everton, due squadre deluse alla prima giornata, in particolare l’Everton che ha perso in casa contro il Fulham, una sconfitta che ci è costata la multipla quota @4.30. L’Aston Villa è stata invece travolta 1-5 dal Newcastle. L’Aston Villa non perde dal 2016 contro l’Everton, da allora 6 vittorie e 3 pareggi per l’Aston Villa, comprese le ultime 4 vittorie consecutive. I book pensano che arriverà il pokerissimo con l’1 in quota @1.70 mentre la vittoria ospite si avvicina @5 volte la posta.

Al London Stadium alle 17:30 va in scena uno dei tanti derby londinesi con West Ham-Chelsea. Abbiamo detto del 1-1 all’esordio dei Blues contro i Reds, ma questa volta il Chelsea è favorito @1.90 per la vittoria in trasferta contro gli Hammers che all’esordio non sono andati oltre l’1-1 col Bournemouth. Il Chelsea dopo 2 vittorie interne si è fermata sul 1-1 nell’ultimo precedente su questo campo.

Chiudiamo col Monday night del lunedì a Selhurst Park con Crystal Palace-Arsenal. C’è grande attesa sui Gunners quest’anno e l’Arsenal non ha sbagliato la prima di campionato, col 2-1 sul Nottingham, poco dopo la vittoria per 2-1 sul City in Comunity Shields. Esordio vincente anche per un buon Crystal Palace che è passato 1-0 sul campo dello Sheffield. L’Arsenal ha vinto il doppio confronto dello scorso anno col Crystal Palace, 4-1 in casa e 2-0 qui dove i Gunners sono favoriti sotto @1.60 di quota per un altro successo, ma attenzione a sottovalutare questa trasferta contro gli uomini di Roy Hodgson.

