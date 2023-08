Pronostico Tottenham-Manchester United 19 agosto 2023. Il big match più interessante della 2° giornata di Premier League si gioca a Londra, sabato 19 agosto 2023. Vediamo analisi, probabili formazioni, migliori quote e consigli per le scommesse sul calcio inglese e in particolare sugli Spurs che ospitano i Red Devils.

Pronostico Tottenham-Manchester United 19 agosto 2023: lo stato di forma delle squadre

La sfida più interessante di questa 2° giornata di Premier League si gioca al Hotspurs Stadium alle ore 18:30 di sabato 19 agosto, con in campo Tottenham-Manchester United.

Gli Spurs, che hanno ceduto lo storico bomber Harry Kane, hanno deluso al debutto visto che non sono andati oltre il 2-2 col Brentford mentre i Red Devils hanno vinto di misura, 1-0, contro i Wolves, grazie ad una rete di Varane.

Negli ultimi 5 precedenti abbiamo registrato 4 vittorie dello United e 1 pareggio a completare il quadro, con gli Spurs che di fatto non battono i Red Devils dal 2020, in una partita umiliante per lo United che fu stracciato con un tennistico 6-1. Anche per questa sfida dovremmo rivedere almeno una rete per parte, ma la quota del GOL SI è bassa @1.50.

Pronostico Tottenham-Manchester United 19 agosto 2023: probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni delle due formazioni che si schierano con uno speculare 4-2-3-1.

Tottenham (4-2-3-1): Vicario, Udogie, Sanchez, Romero, Royal, Bissouma, Skipp, Son, Maddison, Kulusevski, Richarlison. Allenatore: Postecoglu

Manchester United (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Mount; Antony, Fernandes, Garnacho; Rashford. Allenatore: ten Hag

Migliori quote e pronostici Premier League: Tottenham-Manchester United

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per quanto riguarda il big match del 2° turno di Premier League.

Partita su cui non è facile fare un pronostico, ma come già scritto, preferiamo muoverci sulle reti che non dovrebbero mancare, andando a consigliare la COMBO OVER 2.5 + GOL SI @1.90, ma consigliamo anche di non fare grossi investimenti e puntate su una giocata comunque non semplice.

Per ulteriori analisi e consigli segui gli altri articoli sulla Premier League

