Pronostici Premier League 2023-24 3a giornata. E’ in arrivo un nuovo turno del campionato di calcio inglese. Abbiamo analizzato le partite più interessanti segnalandovi 3 consigli per le scommesse.

Pronostici Premier League 2023-24 3a giornata: anticipo e partite di sabato

Chelsea-Luton. A Stamford Bridge venerdì sera si apre la 3° giornata di Premier League. Dopo un avvio tutto sommato positivo, l’1-1 col Liverpool, la squadra di Pochettino ha fatto qualche passo indietro la scorsa settimana. I Blues hanno infatti perso 1-3 sul campo del West Ham. Il Luton ha giocato una sola partita e ha perso sonoramente 1-4 contro il Brighton, partita che si è sbloccata nel 2° tempo con 4 dei 5 gol totali segnati dopo l’intervallo. Consigliamo anche questa volta 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00.

Bournemouth-Tottenham. Passiamo al sabato con i Cherries che sembrano aver risolto i problemi offensivi dello scorso anno, e che sono andati a segno in entrambe le prime 2 partite, compreso l’1-1 a Liverpool. Dopo il 2-2 col Brentford il Tottenham ha vinto tenendo un pò a sorpresa la porta inviolata contro lo United. Lo scorso anno doppio 3-2 nel confronto tra queste due formazioni, con una vittoria per parte, sempre per la squadra in trasferta. Anche per questa partita c’è possibilità di vedere entrambe le squadre a segno e consigliamo GOL SI+OVER 2.5 @1.90.

Everton-Wolverhampton. Qui al contrario ci aspettiamo meno reti e non vediamo entrambe a segno. Entrambe hanno perso le prime 2 stagionali, in particolare l’Everton non ha ancora segnato, mostrando problemi offensivi che comunque affliggono anche i Wolves. Giochiamo GOL NO @1.95.

Manchester United-Nottingham Forest. Chiudiamo con questa sfida andando a segnalare la vittoria dei padroni di casa che trovate intorno @1.30 e che potrebbe esservi utile per qualche multipla (infatti noi l’abbiamo utilizzata per la multipla che trovate sempre sul nostro articolo nella categoria Premier League). Il Manchester deve riscattare la sconfitta in casa degli Spurs, dopo che aveva vinto la prima sul proprio campo. All’Old Trafford per noi il Nottingham perderà, come ha fatto nell’esordio stagionale sul campo di un altra big, l’Arsenal. La tradizione vincente dello United contro il Nottingham è netta visto che tra tutte le competizioni (campionato e coppa) i Red Devils hanno sempre vinto!

Pronostici Premier League 2023-24 3a giornata: le partite di domenica

Burnley-Aston Villa. Ospiti senza mezze misure, dopo l’1-5 subito all’esordio sul campo del Newcastle in campionato, si sono riscattati in casa nel 4-0 sull’Everton alla 2° giornata, e hanno giocato le qualificazioni di Champions in settimana, strapazzando 5-0 gli Hibernian nella trasferta scozzese. Il Burnley è reduce dallo 0-3 interno e senza appello contro il City.

Sheffield United-Manchester City. Approposito dei Citizens, la squadra di Guardiola è chiamata ad un altra netta vittoria. Le due formazioni si sono affrontate per l’ultima volta lo scorso anno in semifinale di FA Cup, con netto 3-0 del City che ha vinto le prime 2 di campionato con 4 gol segnati e nemmeno uno concesso. In mezzo ci ha messo anche la vittoria per 2-1 sul Siviglia nella Supercoppa europea, per non farsi mancare niente e per continuare dopo la mitica stagione del triplete. Lo Sheffield ha iniziato l’anno con 2 sconfitte e senza segnare nemmeno una rete. Scontato dire che il City sia favorito per un altro successo, e lo vediamo dalle quote @1.20 di massima.

Di Newcastle-Liverpool parliamo in un articolo apposito come big match che chiude il 3° turno del campionato di calcio inglese.

