Schedina 3a giornata Premier League. Per la terza giornata del campionato inglese abbiamo selezionato 3 partite per una multipla a quota @4.34 per questo weekend.

Schedina 3a giornata Premier League: Multipla calcio inglese

E’ ora di sbloccarci dopo le prime 2 giornate sfavorevoli, per un motivo o per l’altro, nelle multiple sul calcio inglese. Per il 3° turno di Premier League andiamo sulle favorite, con le vittorie di entrambe le squadre di Manchester. Nel caso del City sfruttiamo la combo con Over 2.5 gol. Solo 1-0 contro il Newcastle, ma prima 2 Over per il City che già lo scorso anno ha chiuso il 66% di partite di campionato con Over. C’è un altro dato interessante, la squadra di Guardiola è O/U 10-3 (77%) contro neo-promosse.

Alle squadre di Manchester aggiungiamo gli Spurs, facendo un passo indietro al sabato con Bournemouth-Tottenham. I Cherries non hanno iniziato male la stagione, ma lo scorso anno sono stati tra i peggiori come rendimento interno e le cose potrebbero non cambiare di tanto nel 2023-24 visto che hanno esordito in casa con un 1-1 contro il West Ham.

MULTIPLA PREMIER LEAGUE 3a GIORNATA @4.34

Bournemouth-Tottenham: 2 (1.97)

Manchester United-Nottingham: 1 (1.33)

Sheffield United-Manchester City: 2+OVER 2.5 (1.66)

RECAP MULTIPLE PREMIER LEAGUE 2023-24

MULTIPLA 1a GIORNATA @4.43❌

MULTIPLA 2a GIORNATA @5.58❌

