Pronostico Newcastle-Liverpool 27 agosto 2023. La sfida di St. James’ Park di domenica alle ore 17:30 chiude la 3° giornata della Premier League inglese. Abbiamo analizzato il big match di questo turno con probabili formazioni, migliori quote, analisi, statistiche e consigli per le scommesse.

Pronostico Newcastle-Liverpool 27 agosto 2023: lo stato di forma delle squadre

L’ultima partita in programma domenica è anche il big match della 3° giornata di Premier League, Newcastle-Liverpool. Il Newcastle dopo aver strapazzato 5-1 l’Aston Villa in casa all’esordio, ha dato filo da torcere anche al City, perdendo solo 0-1 a Manchester.

Il Liverpool invece ha pareggiato in casa del Chelsea, poi ha vinto 3-1 sul proprio campo contro il Bournemouth. In queste due partite entrambe le squadre sono andate a segno, con i Reds che mantengono un buon potenziale offensivo, ma non altrettanto in difesa.

Negli ultimi 4 precedenti ha sempre vinto il Liverpool col punteggio complessivo di 8-2. A conti fatti il Newcastle non batte i Reds dal 2015, parliamo di 13 partite (9 vittorie del Liverpool e 4 pareggi.

Pronostico Newcastle-Liverpool 27 agosto 2023: probabili formazioni

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Burn, Schar, Botman, Trippier; Joelinton, Tonali, Bruno Guimaraes; Gordon, Almiron, Isak.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Robertson, van Dijk, Konate, Alexander-Arnold; Szoboszlai, Endo, Gakpo; Luis Diaz, Salah, Diogo Jota.

Migliori quote e pronostici Newcastle-Liverpool

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per quanto riguarda il big match del 3° turno di Premier League.

Come già detto nelle prime 2 partite del Liverpool è sempre stato Gol Si. Contando anche il finale della scorsa Premier League i Reds arrivano da 4 Gol/Gol consecutivi. Il Newcastle ha debuttato in casa quest’anno segnandone 5 a St.James Park potrebbe segnarne almeno uno anche questa volta. Consigliamo la combo GOL SI+OVER 2.5 @1.70.

