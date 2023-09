Pronostici Premier League 2023-24 4a giornata dal 1 al 3 settembre. Vediamo 3 consigli in singola e anche una Multipla Quota @4.81 per il 4° turno del campionato di calcio inglese che chiuderà domenica sera col big match Arsenal-Manchester United.

Pronostici Premier League 2023-24 4a giornata: il programma

Il neopromosso Luton cerca i primi punti della sua stagione ospitando il West Ham, formazione che è partita forte in questa stagione con 7 punti in 3 partite. Sabato il Tottenham fa visita al Burnley con l’obiettivo di proseguire la striscia positiva e rimanere nelle primissime posizioni in classifica.

Impegno casalingo per il Chelsea che, dopo aver centrato la prima vittoria nel precedente weekend, cercherà il bis contro il Nottingham a Stamford Bridge. Il Manchester City, capolista a punteggio pieno con 9 punti, ospita all’Etihad Stadium un insidioso Fulham, che però ha sempre perso tutte le ultime 14 sfide contro i Citizens.

Proverà a risollevarsi il Newcastle reduce da 2 sconfitte di fila: il prossimo avversario sarà il Brighton di De Zerbi, che fin qui ha ottenuto due successi e una sconfitta. Domenica sfida d’alta quota tra l’imbattuto Liverpool e l’Aston Villa che ha centrato 2 vittorie di fila dopo il ko all’esordio.

Il big match di questo turno si gioca nel posticipo domenicale all’Emirates Stadium tra Arsenal-Manchester United. Entrambe le formazioni vogliono lottare per il titolo. I Gunners sembrano stare un po’ meglio rispetto ai Red Devils anche se a luglio Arsenal e Manchester United si sono affrontate in amichevole, con successo degli uomini di Ten Hag per 2-0. Negli ultimi 5 precedenti in casa dei londinesi, però, i Gunners non hanno mai perso, ottenendo 4 successi e un pareggio.

Pronostici Premier League 2023-24 4a giornata: le nostre scommesse

Iniziamo proprio dall’anticipo del venerdì, Luton-West Ham, andando sugli Hammers che come detto hanno iniziato decisamente meglio la stagione dopo le ultime 2 vittorie. Il Luton in settimana si è sbloccato, ma in coppa contro il Gillingham FC. Si inaugura lo stadio di Kenilworth Road ma a nostro avviso non basterà e consigliamo VITTORIA WEST HAM @1.75.

Spostiamoci al sabato con Brentford-Bournemouth e qui invece ci affidiamo proprio al fattore campo del Brentford Community Stadium che potrebbe spingere i padroni di casa che negli ultimi anni sotto il proprio pubblico hanno sempre avuto rendimenti discreti, che potrebbero bastare a superare un Bournemouth che lo scorso anno qui ha perso 2-0. Andiamo con VITTORIA BRENTFORD @1.75.

Burnley-Tottenham, sempre in campo sabato dal Turf Moor, ma qui andiamo sugli ospiti, qualitativamente migliori, inoltre il Burnley ha diverse assenze da gestire. In settimana gli Spurs hanno perso in coppa, ma in campionato il momento è positivo per il Tottenham che prima ha vinto 2-0 contro lo United, e poi ha superato in trasferta il Bournemouth con lo stesso risultato. Andiamo con il terzo successo consecutivo degli Spurs consigliando VITTORIA TOTTENHAM @1.90.

Multipla Premier League

Questa settimana abbiamo selezionato solo 3 partite per una multipla. Pariamo con Manchester City-Fulham e sfruttiamo la superiorità della squadra di Guardiola che in casa potrà vincere ancora, tenendo la porta inviolata, per una combo 1+GOL NO @1.70.

Spostiamoci alla domenica con Crystal Palace-Wolverhampton e qui la nostra giocata va sul GOL NO @1.85. Anche qui non pensiamo che entrambe le squadre andranno a segno, come del resto è successo nelle ultime 2 partite dei Wolves. Il Crystal Palace ha perso 0-1 l’unica partita giocata a Selhurst Park in questo campionato.

Non possiamo non chiudere col big match Arsenal-Manchester United dove invece prevediamo più reti. Indecisi tra Gol SI e Over 2.5, abbiamo optato per la prima opzione con entrambe le squadre a segno, cosa accaduta in 3 partite su 4 dei Gunners in stagione mentre il Red Devils sono reduci dal 3-2 sul Nottingham. Sempre Gol Si negli ultimi 4 precedenti di campionato tra queste due squadre, andiamo quindi con GOL SI @1.53 per completare la nostra Multipla.

MULTIPLA PREMIER LEAGUE 4a GIORNATA @4.81

Manchester City-Fulham: 1+GOL NO

Crystal Palace-Wolverhampton: GOL NO

Arsenal-Manchester United; GOL SI

Free Pick e analisi anche su Telegram

Ogni venerdì ci occupiamo di calcio, e in particolare di Premier League, con la free pick selezionata da Morfeo per i nostri utenti del canale TELEGRAM BETTING MANIAC pubblico. Unisci alla nostra comunity, e se non vuoi perderti nulla entra nel VIP, supportando il nostro lavoro quotidiano, e ricevendo in cambio le migliori analisi dei nostri 7 tipsters, su tutti gli sport.

Ecco come sono andate le prime 3 giornate di free pick singole, al momento bene con un 5-3 e la scorsa settimana ci siamo sbloccati incassando anche la prima multipla.

FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

RECAP MULTIPLE PREMIER LEAGUE 2023-24

MULTIPLA 1a GIORNATA @4.43❌

MULTIPLA 2a GIORNATA @5.58❌

MULTIPLA 3a GIORNATA @4.34✅

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.