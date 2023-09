Quote Premier League 4 settembre 2023. Il campionato di calcio inglese, come gli altri, va in pausa per le nazionali. Approfittiamone per fare il punto della situazione con un analisi antepost delle quote e vediamo anche le statistiche più interessanti per i pronostici sulla Premier League 2023-24.

Quote Premier League 4 settembre 2023: il City prova subito la fuga

I campioni in carica, e favoriti anche per quest’anno, del Manchester City sono gli unici a punteggio pieno dopo le prime 4 giornate di Premier League. Dietro inseguono Tottenham, Liverpool, West Ham ed Arsenal, tutte a quota 10 punti.

L’inizio di Premier League con le nostre free pick è stato di ottimo livello e anche questa domenica abbiamo chiuso in profitto, pur sbagliando un paio di singole e la multipla. Ecco il riassunto completo:

FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5+GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL (A ZERO) @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Sheffield-Everton: GOL NO @1.80❌

RECAP MULTIPLE PREMIER LEAGUE 2023-24

MULTIPLA 1a GIORNATA @4.43❌

MULTIPLA 2a GIORNATA @5.58❌

MULTIPLA 3a GIORNATA @4.34✅

MULTIPLA 4a GIORNATA @4.81❌

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Quote Premier League 4 settembre 2023: i gol non mancano in Inghilterra!

Nell’ultimo turno di campionato inglese ben 9 partite su 10 si sono chiude con Over 2.5 gol. Le reti non stanno mancando in Premier League dove, dopo le prime 4 giornate, si contano quasi il 70% dei match chiusi con almeno 3 gol totali a referto, un dato altissimo e sicuramente insostenibile da qui a fine stagione, ma intanto chi sta puntando sui gol in Premier sta incassando.

Il City scappa subito nelle quote antepost

Ecco la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria finale del campionato di calcio inglese.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.