Pronostici Premier League 2023-24 5a giornata. Si torna in campo con il campionato di calcio inglese dal 16 al 18 settembre. Tra le sfide più interessanti Manchester United-Brighton, West Ham-Manchester City ed Everton-Arsenal. La free pick va però su Newcastle-Brentford.

Pronostici Premier League 2023-24 4a giornata: le sfide da non perdere

La 5° giornata di Premier League inizia con 6 partite al sabato. Alle 13:30 Wolverhampton-Liverpool dal Molineux Stadium dove i Reds cercano la 4° vittoria consecutiva contro i Wolves che invece hanno solo 1 vittoria e 3 sconfitte in questo avvio stagionale, con già 8 gol incassati. Il Liverpool ha già segnato 9 gol (solo Spurs e City hanno fatto meglio) ma lo scorso anno qui hanno perso senza riuscire a segnare (0-3).

Tra le partite più interessanti di giornata segnaliamo Manchester United-Brighton, con la squadra di De Zerbi chiamata all’impresa nella trasferta al Old Trafford. Il Brighton è sfavorito con quota in leggero calo intorno @3 volte la posta. Lo United ha perso le 2 trasferte stagionali, ma ha vinto le 2 in casa. Tra campionato e coppa i Red Devils non hanno mai battuto il Brighton (2 pareggi e 2 sconfitte).

West Ham-Manchester City. La squadra di Guardiola, capolista a punteggio pieno e con 11 gol segnati e solo 2 concessi nelle prime 4 giornate. Il West Ham segue 2 punti indietro visto che è imbattuta, e dopo il pareggio all’esordio ha messo in fila 3 vittorie con 8 gol segnati. Gli Hammers hanno perso il doppio confronto dello scorso anno senza mai riuscire a segnare contro il City (0-2 e 0-3).

Tra le partite di domenica segnaliamo Everton-Arsenal. Quota alta @6 per la vittoria interna dell’Everton che si è sbloccata in questo inizio stagionale da incubo, anche se dopo 3 sconfitte non è andata oltre il 2-2 a Sheffield. L’Arsenal ha 10 punti (3 vittorie e 1 pareggio) ma lo scorso anno ha perso 0-1 qui a Goodison Park.

Il Monday night si gioca a City Ground con Nottingham-Burnley. 2 vittorie e 2 sconfitte per il Nottingham che ha iniziato molto meglio la stagione rispetto al Burnley che ha sempre perso in 3 uscite (ha giocato una partita in meno) con una difesa colabrodo che ha già concesso 11 gol. Negli ultimi 4 confronti diretti queste squadre hanno sempre segnato Under.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Premier League 2023-24 4a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata e a seguire il programma completo di tutte le partite di questo turno.

Pronostici Premier League 2023-24 4a giornata: FREE PICK Newcastle-Brentford

Vediamo subito il riassunto delle free pick di Premier League date finora in questa stagione di calcio inglese 2023-24.

FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Per questa week 5 di Premier League il nostro MORFEO ha scelto la partita Newcastle-Brentford GOL SI @1.75. Dopo il bel inizio stagionale col 5-1 sull’Aston Villa, il Newcastle ha perso 3 partite consecutive contro Manchester City, Liverpool e Brighton, le ultime 2 andando comunque a segno per 3 GG nelle prime 4 giocate di campionato. Il Brentford è ancora imbattuto con 1 vittoria e 3 pareggi, con la difesa che lascia qualche dubbio, ma l’attacco ha sempre segnato (già 8 reti in 4 giornate) e anche qui abbiamo visto 3 GG su 4 nelle partite del Brentford. Entrambe le squadre a segno anche nel doppio confronto dello scorso anno.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.