Pronostici Premier League 2023-24 6a giornata. Nel weekend del 23 e 24 settembre si gioca il 6° turno del campionato di calcio inglese con big match uno dei tanti derby di Londra: Arsenal-Tottenham, ma la free pick di Morfeo questa settimana si concentra su Sheffield United-Newcastle.

Pronostici Premier League 2023-24 6a giornata: I big match da non perdere

La 6° giornata di Premier League entrerà nel vivo sabato con cinque anticipi. Il Manchester City campione in carica e che viaggia a punteggio pieno, ospiterà il Nottingham Forest. Il Manchester United, che ha già perso 3 volte in questo inizio di stagione, deve risalire la china facendo visita al Burnley, attualmente penultimo, ma con una gara in meno. Non può sbagliare nemmeno il Chelsea, attardato in quattordicesima posizione e atteso dal match casalingo contro l’Aston Villa.

Il Brighton di De Zerbi, invece, ospita il Bournemouth con l’obiettivo di rimanere tra le big della Premier, mentre l’imbattuto Liverpool sarà di scena ad Anfield contro il West Ham.

Il big match è ovviamente il derby di Londra che si giocherà all’Emirates tra Arsenal-Tottenham, attualmente appaiate a quota 13 a ridosso della vetta. Sono in tutto 193 i precedenti considerando tutte le competizioni: il bilancio è a favore dei Gunners con 81 vittorie contro 61. Due soli pareggi negli ultimi 10 precedenti, con 4 vittorie per parte, mentre, per quanto riguarda le gare giocate all’Emirates, gli ultimi due confronti si sono curiosamente conclusi entrambi con il punteggio di 3-1.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Premier League 2023-24 6a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata e a seguire il programma completo di tutte le partite di questo turno.

6a GIORNATA PREMIER LEAGUE

23.09. 16:00 Crystal Palace-Fulham

23.09. 16:00 Luton-Wolves

23.09. 16:00 Manchester City-Nottingham

23.09. 18:30 Brentford-Everton

23.09. 21:00 Burnley-Manchester Utd

24.09. 15:00 Arsenal-Tottenham

24.09. 15:00 Brighton-Bournemouth

24.09. 15:00 Chelsea-Aston Villa

24.09. 15:00 Liverpool-West Ham

24.09. 17:30 Sheffield Utd-Newcastle

Pronostici Premier League 2023-24 6a giornata: FREE PICK

Vediamo come sempre l’aggiornamento delle free pick di calcio inglese che abbiamo dato da inizio stagione e a seguire la scelta di Morfeo per la puntata di questo turno di Premier League.

FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

La free pick selezionata da Morfeo per questa giornata di Premier League è su Sheffield United-Newcastle GOL NO @1.95. Negli ultimi 4 precedenti non abbiamo mai visto entrambe le squadre andare a segno, compresi i due scontri diretti più recenti (2021), finiti tutti e due col risulatato finale di 1-0.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.