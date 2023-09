Schedina 6a giornata Premier League. In verità le schedine per questa week 6 del campionato di calcio inglese sono due, una sui risultati (1X2) e una sui Gol (O/U), ma sono anche unificabili, arrivando in doppia cifra di quota che supera le @10.00 volte la posta con 8 selezioni (un paio andranno convertite in combo).

Schedina 6a giornata Premier League: Multipla quota @10+

Al momento abbiamo incassato solo 1 delle prime 5 multiple di questa stagione di calcio inglese, e siamo circa in pari. Ecco il riassunto delle schedine di Premier League e a seguire la scelta che abbiamo fatto questa settimana.

RECAP MULTIPLE PREMIER LEAGUE 2023-24

MULTIPLA 1a GIORNATA @4.43❌

MULTIPLA 2a GIORNATA @5.58❌

MULTIPLA 3a GIORNATA @4.34✅

MULTIPLA 4a GIORNATA @4.81❌

MULTIPLA 5a GIORNATA @6.18❌

Ecco le scelte per la 6° giornata del campionato di calcio inglese. Abbiamo studiato una doppia free pick per questa settimana, una sui risultati e l’altra sui gol, altrimenti potete unirle per una bolletta che arriva in doppia cifra di quota, almeno @10 volte la posta (utilizzando le combo per le partite di Arsenal e Brighton).

MULTIPLA 6a GiORNATA PREMIER LEAGUE (1X2) @3.82

Crystal Palace-Fulham: 1X (1.25)

Burnley-Manchester United: 2 (1.75)

Brighton-Bournemouth: 1 (1.40)

Arsenal-Tottenham: 1X (1.25)

MULTIPLA 6a GIORNATA PREMIER LEAGUE (O/U) @2.65

Brentford-Everton: OVER 1.5 (1.30)

Brighton-Bournemouth: OVER 2.5 (1.36)

Arsenal-Tottenham: OVER 2.5 (1.50)

