Pronostici Premier League 2023-24 7a giornata. Il grosso di questo turno del campionato di calcio inglese si gioca sabato 30 settembre, tra cui il big match Tottenham-Liverpool e anche Newcastle-Burnley su cui si concentra la nostra free pick settimanale.

Pronostici Premier League 2023-24 7a giornata: i big match da non perdere

La giornata si apre sabato col lunch match Aston Villa-Brighton. In questa sfida attenzione a OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.02 con l’Aston Villa che ha vinto 4 delle ultime 5 partite e nell’ultima, l’1-0 sul campo del Chelsea, abbiamo visto 11 tiri complessivi in porta. Il Brighton di De Zerbi ha iniziato anche meglio e continua a sorprendere al 3° posto dopo le ultime 3 vittorie di fila. Ci aspettiamo una sfida propositiva da entrambe le squadre e almeno 10 tiri in porta totali come consiglio @2.02 di quota su Unibet, anche se la nostra free pick principale è su un altra sfida e la troverete in fondo a questo articolo.

Sabato pomeriggio sono in campo Wolverhampton-Manchester City. Momento difficile per la squadra di Pep Guardiola che in settimana ha perso in coppa contro il Newcastle e ha molte assenze importanti, e anche Rodri squalificato. Tra campionato e Champions il City ha comunque segnato 4 Over e 1 solo Under. I Wolves in EFL hanno perso 2-3 contro l’Ipswich, 4° Over nelle ultime 5 partite. Lo scorso anno doppio 3-0 del City contro il Wolverhampton, 6° Over negli ultimi 7 confronti diretti tra queste squadre.

Passiamo alle ore 18.30 di sabato quando si giocherà il big match Tottenham-Liverpool. Grande partenza per gli Spurs che però dopo 4 vittorie si sono fermati nel 2-2 dello scorso turno in casa dell’Arsenal. Ora il Tottenham è chiamato ad un altro big match, ma giocherà in casa dove ha vinto 2 partite su 2. I Reds sono ancora imbattuti e con 16 punti tallonano il City in testa alla classifica. Ci sono alcune assenze da gestire per il Tottenham che è sfavorito quasi @3 di quota, ma in casa secondo noi faranno risultato gli Spurs, valutate la doppia chance 1X intorno @1.72.

Alla domenica una sola partita, Nottingham Forest-Brentford. Anche qui il fattore campo potrebbe far pendere la bilancia dalla parte dei padroni di casa, anche se le quote rimangono in perfetto equilibrio. Il Nottingham ha 7 punti, uno in più del Brentford che finora ha giocato 2 sole trasferte, e l’ultima l’ha persa sul campo del Newcastle. Anche qui è pericoloso l’1 fisso, preferiamo la doppia chance o al limite il rimborso in caso di pareggio per un raddoppio @2 di quota.

Il turno si chiuderà lunedì sera col Monday night Fulham-Chelsea. I Blues hanno fatto solo 1 punto nelle ultime 3 e hanno vinto 1 sola partita in questo avvio stagionale da incubo. Un Chelsea che non riesce ad uscire dalla crisi e che ha addirittura 2 punti in meno del Fulham. Il Chelsea ha inoltre perso nell’ultimo viaggio a Craven Cottage, occhio alle sorprese.

Pronostici Premier League 2023-24 7a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata.

7a GIORNATA PREMIER LEAGUE

30.09. 13:30 Aston Villa-Brighton

30.09. 16:00 Bournemouth-Arsenal

30.09. 16:00 Everton-Luton

30.09. 16:00 Manchester United-Crystal Palace

30.09. 16:00 Newcastle-Burnley

30.09. 16:00 West Ham-Sheffield United

30.09. 16:00 Wolverhampton-Manchester City

30.09. 18:30 Tottenham-Liverpool

01.10. 15:00 Nottingham-Brentford

02.10. 21:00 Fulham-Chelsea

Pronostici Premier League 2023-24 7a giornata: FREE PICK Newcastle-Burnley

La selezione di Morfeo per questa giornata di Premier League come free pick va ancora sul Gol No del Newcastle che ci ha ripagato la settimana scorsa, nonostante una partita da 8 reti, tutte per gli ospiti però. Vi ricordiamo di dare un occhio anche al nostro articolo sulle multiple di Premier, lo scorso weekend ne abbiamo prese 2 (o quella unica combinata @10+ di quota).

FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

Sheffield Utd-Newcastle GOL NO @1.95✅

In Newcastle-Burnley GOL NO @1.90, torniamo a puntare su una partita in cui entrambe non andranno a segno. Il Newcastle ha giocato anche in settimana in EFL Cup battendo a sorpresa 1-0 il City (e mandandoci in cassa con la pick speciale data su Telegram, Over 9.5 Corner @2.10). Segnare al Newcastle non è semplice per nessuno, non lo sarà nemmeno per il Burnley che arriva dal 4-0 sul Salford in coppa, un avversario quanto meno modesto, mentre in campionato il Burnley ha uno dei peggiori attacchi con soli 4 gol segnati in 5 giornate.

Tra coppe nazionali, champions e campionato il Newcastle arriva da 4 Gol NO consecutivi, il Burnley da 2. Sempre Gol NO anche nei due precedenti tra queste formazioni giocate al St. James’ Park.

