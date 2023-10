Nel Salento arrivanno i neroverdi del Sassuolo. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta nell’ultima di campionato, ma l’umore è diverso per le due compagini. Lecce-Sassuolo quote, risultato esatto e pronostico special gratuito.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Lecce, dopo aver fatto la sua migliore partenza in Serie A, ha ottenuto due sconfitte contro Juventus e Napoli. Partite in cui la sconfitta per i giallorossi ci può stare.

Ma se a Torino con i bianconeri si è vista per una buona parte la squadra delle prime 5 giornate, non si può dire lo stesso per la sconfitta di sabato scorso contro i partenopei per 4 a 0.

Discorso completamente opposto in casa Sassuolo. Le vittorie contro Juventus ed Inter hanno fatto salire le quotazioni della squadra, che fino a quel momento aveva deluso.

La sconfitta in casa contro il Monza ha riportato gli emiliani con i piedi per terra. E’ l’unica squadra, insieme alle milanesi ed all’Empoli, a non aver ancora pareggiato in Serie A.

Le probabili formazioni di Lecce – Sassuolo

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All.: D’Aversa.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljna, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All.: Dionisi.

Roberto D’Aversa potrà schierare la formazione tipo con l’unico dubbio a centrocampo tra Mohamed Kaba e Hamza Rafia. In attacco, sempre out Lameck Banda, partiranno i soliti tre titolari.

Per Alessio Dionisi problemi in difesa dove Mattia Viti e Ruan Tressoldi sono out. Torna titolare l’esperto Gianmarco Ferrari. Per il resto centrocampo ed attacco saranno i soliti titolari.

Dove vederla in TV

Lecce – Sassuolo sarà trasmessa, in diretta su DAZN e SKY, venerdì 5 ottobre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmaker per Lecce – Sassuolo

Leggermente favorito il Lecce per i bookmakers offerto vincente a quota 2.44 su Unibet e a quota 2.45 su Netbet. Il pareggio è giocato a quota 3.60, la vittoria esterna del Sassuolo a quota 2.77.

Pronostico per questa partita di Serie A

Per statistica e per la partita che si può prevedere ad alta quota un chippino sul pareggio ci può stare. Non ci aspettiamo una partita ricca di goal al Via del Mare.

Pronostico X a quota 3.60 su Sisal e a quota 3.56 su Marathonbet, Under 3.5 a quota 1.41

Pronostico Special su Lecce – Sassuolo

Nikola Krstovic è a secco da tre partite. L’attaccante montenegrino rimane il giocatore più pericolo del Lecce. La quota marcatore duo più che prevede anche il sostituto o che il giocatore prenda palo o traversa a 2.40 si può provare in questo incontro.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli 4.5 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-0 / 1-1 / 0-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.