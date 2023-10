Il derby della “Mole”, è in programma sabat0 7 ottobre 2023, alle ore 18 e vede la Juventus ospitare il Torino, per una partita valida per l’ottava giornata del campionato di calcio in Serie A. Pronostico Juventus-Torino: Probabili formazioni, risultato esatto e quote per Derby.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Juventus arriva a questa importante partita di Serie A, con 14 punti in classifica, a pari merito con Napoli e Fiorentina e a meno 4 dalla coppia di testa formata da Inter e Milan. Nell’ultimo turno di campionato giocato, i bianconeri hanno pareggiato 0 a 0 a Bergamo contro l’Atalanta.

Il Torino, allenato dal tecnico Ivan Juric, arriva a questo derby di Serie A, con 9 punti in classifica, ma nelle ultime 3 giornate giocate sono arrivati solo 2 punti, frutto di due pareggi e della sconfitta subita a Roma contro la Lazio per 2 a 0.

Le probabili formazioni di Juventus-Torino

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. Allenatore: Ivan Juric.

Dove vederla in TV

Juventus-Torino sarà trasmessa, in diretta su DAZN, sabato 7 ottobre dalle ore 18.00.

Quote offerte dai bookmaker per Juventus-Torino

La vittoria della Juventus è la scelta preferita dai bookmaker. Segno 1 giocato vincente a quota 1.83 su Sisal e a quota 1.85 su Marathonbet, il pareggio offerto a quota 3.50, la vittoria esterna del Torino inserita in lavagna quote a 4.50.

Pronostico per questa partita di Serie A

La Juventus deve vincere per tenere il passo delle due milanese, già distanti 4 punti in classifica. Il Torino ha raccolto solo 2 punti nelle ultime 3 partite e ha voglia di riscatto dopo il deludente pareggio interno per 0 a 0 contro il Verona.

Pronostico 1+GolSi a quota 4.50 su Unibet e a quota 4.60 su Netbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 1-1 / 2-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.