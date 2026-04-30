Il posticipo più interessante tra le due sfide che lunedì chiuderanno la 35° giornata di Serie A, è quello dell’Olimpico, con la Roma che cerca punti per l’Europa, contro una Fiorentina ormai uscita dalla crisi e dalla zona rossa grazie a 7 risultati utili consecutivi per i viola in campionato. Pronostico Roma-Fiorentina 4 maggio 2026.

Pronostico Roma-Fiorentina 4 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Roma-Fiorentina match valido per la 35° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Roma ha conquistato 60 vittorie contro la Fiorentina in Serie A (62N, 51P). Dopo essere rimasta imbattuta per quattro match di fila (2V, 2N), la Fiorentina ha perso le ultime due partite di campionato contro la Roma. La Roma ha perso solo tre delle ultime 51 gare casalinghe disputate contro la Fiorentina in Serie A (32V, 16N).

La Roma è imbattuta nelle ultime 19 partite casalinghe nel girone di ritorno in Serie A (tra questo, lo scorso e il precedente campionato), per un bilancio di 13 vittorie, sei pareggi e 10 clean sheet nel periodo. Il pressing della Roma ha prodotto l’interruzione alta di 439 sequenze degli avversari in questo campionato: più di qualsiasi altra avversaria. Inoltre, secondo il modello PPDA (la metrica avanzata che misura l’intensità del pressing di una squadra), soltanto il Como (9.2) esercita una pressione più alta rispetto a quella dei capitolini (10.3) nel torneo in corso.

20 dei 37 punti (il 54%) raccolti dalla Fiorentina in questo campionato sono arrivati nelle ultime 11 gare di Serie A (5V, 5N, 1P); nel periodo, la Viola sarebbe terza in classifica a pari punti col Como e alle spalle soltanto di Napoli (23) e Inter (24). La Roma è l’unica squadra di questo campionato a non aver segnato alcun gol dal 90′ in avanti; sul fronte opposto, la Fiorentina ne ha subiti sette in questa fascia temporale, un record negativo condiviso con Genoa, Pisa e Verona.

Probabili Formazioni Roma-Fiorentina

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Sharaawy; Malen. All. Gasperini

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli

Guida TV Calcio: dove vedere Roma-Fiorentina?

Roma-Fiorentina, lunedì 4 maggio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Roma-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Roma-Fiorentina

La Roma ha la miglior difesa casalinga di questa Serie A (10 gol al passivo), mentre è seconda nei maggiori cinque campionati europei, alle spalle del solo Barcellona (nove).

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.90

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Roma-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 1-1.

Donyell Malen ha segnato 11 gol in 14 match di Serie A; solo un giocatore della Roma ha realizzato più reti dopo le sue prime 15 gare nel torneo nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Gabriel Omar Batistuta (14). Inoltre, dal suo debutto in giallorosso nella competizione (18 gennaio), l’olandese è il miglior marcatore della Serie A e il giocatore con più conclusioni nello specchio (22).

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.