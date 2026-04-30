Pronostico Pisa-Lecce: analisi e scommesse sull’anticipo della 35° giornata di Serie A del 1 maggio 2026

Pronostico Pisa-Lecce 1 maggio 2026
Pronostici Serie A
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30 Aprile 2026

La 35° giornata di Serie A sarà aperta dall’anticipo del primo maggio a Pisa dove i toscani ospitano il Lecce in uno scontro ai bassifondi, molto importante per la salvezza, soprattutto quella dei salentini visto che il Pisa ultimo sembra già spacciato per il ritorno nella cadetteria. Pronostico Pisa-Lecce 1 maggio 2026.

Pronostico Pisa-Lecce 1 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Pisa-Lecce match valido per la 35° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Grande equilibrio nelle sette sfide tra Pisa e Lecce in Serie A: due vittorie per parte e tre pareggi. Il Pisa è imbattuto nelle tre sfide all’Arena Garibaldi contro il Lecce in Serie A (2V, 1N) con un punteggio aggregato di 8-1.

Il Pisa arriva da cinque sconfitte di fila in campionato. Nel caso in cui il Lecce dovesse guadagnare almeno un punto in questo match, il Pisa sarà matematicamente retrocesso in Serie B.

Il Lecce ha pareggiato gli ultimi due match di campionato, contro Fiorentina ed Hellas Verona. Il Lecce ha vinto le ultime due sfide contro squadre neopromosse in Serie A (1-0 contro il Pisa a dicembre e 2-1 contro la Cremonese a marzo).

Pronostico Pisa-Lecce 1 maggio 2026

Pronostico Pisa-Lecce 1 maggio 2026

Probabili Formazioni Pisa-Lecce

PISA (3-5-2): Semper; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojikovic. All. Hijlemark

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco

Guida TV Calcio: dove vedere Pisa-Lecce?

Pisa-Lecce, venerdì 1 maggio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Pisa-Lecce

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Pisa-Lecce
01/05/2026
21.00
Bookmaker1X2
3.203.002.45
3.203.002.45
3.102.952.50
3.203.002.45
3.152.952.45

Le nostre scommesse su Pisa-Lecce

Sfida tra due delle quattro squadre che hanno segnato meno gol nei Big-5 campionati europei 2025/26: Lecce (22) e Pisa (24, al pari del Wolverhampton), tra loro troviamo l’Hellas Verona (23). In aggiunta, soltanto Metz (-39) e Wolverhampton (-38) hanno una differenza reti peggiore del Pisa (-37).

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.55

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Pisa-Lecce

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 1-2.

Stefano Moreo (27) è il giocatore con più conclusioni effettuate di testa in questo campionato di Serie A; in più, nessun calciatore nel torneo in corso ha centrato più volte la porta rispetto all’attaccante del Pisa con questo fondamentale (11, come Francesco Pio Esposito), pur avendo segnato solo un gol in questo modo.

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