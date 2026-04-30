Pronostico Como-Napoli: big match della 35° giornata di Serie A di sabato 2 maggio 2026

Pronostico Como-Napoli 2 maggio 2026
Pronostici Serie A
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30 Aprile 2026

La sfida più interessante della 35° giornata di Serie A si gioca a Como, con la squadra di Fabregas che cerca di recuperare terreno nella corsa alla top-4 che può valere una storica qualificazione alla prossima Champions League, mentre il Napoli al 2° posto prova a tenere vive le flebili speranze scudetto. Pronostico Como-Napoli 2 maggio 2026.

Pronostico Como-Napoli 2 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Como-Napoli match valido per la 35° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide contro il Napoli in campionato (1V, 1N). Il Napoli ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro il Como in Serie A (4N, 1P).

Dopo la sconfitta per 3-4 contro l’Inter, il Como potrebbe perdere due match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio-febbraio 2025 (contro Atalanta e Juventus in quel caso). I lariani hanno subito otto gol nelle ultime cinque gare al Sinigaglia in campionato, dopo che in tutte le prime 12 partite interne di questo campionato avevano concesso solo sette reti. Nessuna squadra ha registrato più clean sheet del Como in questa stagione nei Big-5 campionati europei: 16, al pari di Arsenal, Inter e Paris Saint-Germain. Nell’anno solare 2026 solo l’Inter (43) ha guadagnato più punti di Napoli (35) e Como (34) in Serie A; nel periodo i lariani hanno segnato ben 37 gol in 18 match (2.1 di media), meno soltanto sempre dei nerazzurri (45).

Il Napoli ha perso nove delle 21 trasferte nel 2025/26 tra tutte le competizioni (9V, 3N). Il Napoli è la formazione che ha perso meno punti da situazione di vantaggio in questo campionato (tre, tutti contro l’Atalanta lo scorso 22 febbraio); viceversa, i partenopei sono secondi per punti guadagnati dopo essere andati in svantaggio (13, al pari del Sassuolo), dietro solo al Milan (14).

Pronostico Como-Napoli 2 maggio 2026

Pronostico Como-Napoli 2 maggio 2026

Probabili Formazioni Como-Napoli

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

Guida TV Calcio: dove vedere Como-Napoli?

Como-Napoli, sabato 2 maggio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Como-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Como-Napoli
01/05/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.253.203.25
2.253.303.30
2.253.203.30
2.253.203.25
2.253.303.15

Le nostre scommesse su Como-Napoli

Como e Napoli sono due delle tre squadre ad aver segnato il maggior numero di gol nei primi 15 minuti di gioco in questa stagione di Serie A: entrambi 11, al pari dell’Inter.

PRONOSTICO: OVER 1.5 GOL 1°TEMPO @3.25

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Como-Napoli

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 2-0, 0-1.

Scott McTominay ha segnato in tutte le sue ultime tre trasferte di campionato; il classe ’96 potrebbe diventare il primo centrocampista a trovare la rete in quattro match fuori casa di fila in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

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