Il Milan ha vinto solo 1 delle ultime 4 partite di campionato, ed è scesa al 3° posto, scavalcata dal Napoli e con la Juve subito dietro. I rossoneri domenica saranno ospiti al Mapei Stadium per la 35° giornata di Serie A, contro il Sassuolo che è sempre un avversario scomodo anche per le big ed è proprio su questa partita che si concentra la nostra Free Pick del fine settimana di Serie A. Pronostico Sassuolo-Milan 3 maggio 2026.

Pronostico Sassuolo-Milan 3 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Sassuolo-Milan match valido per la 35° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei delle ultime otto sfide di campionato giocate contro il Milan (3V, 3N, 2P), dopo avere subito ben sette sconfitte nelle nove precedenti (2N). Il Milan non ha mai perso nelle ultime otto trasferte di Serie A contro il Sassuolo – sei vittorie seguite da due pareggi nel parziale; l’ultima sconfitta dei rossoneri al MAPEI Stadium nel massimo torneo risale al 6 marzo 2016.

Nelle ultime 13 partite di campionato, il Sassuolo ha raccolto ben 23 punti (7V, 2N, 4P); nel periodo (dalla 22ª giornata), soltanto quattro squadre hanno fatto meglio in Serie A: Como (24), Juventus (25), Napoli (26) e Inter (30). Il Sassuolo ha vinto cinque delle ultime sette partite casalinghe (2P) di massimo campionato: tante quante nelle precedenti 19 (5N, 9P).

Il Milan non ha trovato il gol in cinque delle ultime nove gare di campionato – compreso l’ultimo match contro la Juventus – segnando una media di 0.78 reti nel parziale: esattamente la metà della media reti fatta registrare dai rossoneri in tutte le precedenti 25 partite di questa Serie A (1.64, e solo un incontro senza andare a bersaglio nel periodo). Il Milan ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime due gare di campionato (contro Hellas Verona e Juventus). Il Milan è la squadra che ha utilizzato in media meno sostituzioni in questo campionato: 4.1 a match, ovvero 139 in totale finora, almeno 10 in meno rispetto a qualsiasi altra avversaria del torneo in corso (a 149 segue il Parma). Il Milan in questo campionato sta viaggiando a una media di 13.3 tiri a partita, si tratta della seconda media più bassa per i rossoneri in una singolo torneo di Serie A considerando le ultime 20 stagioni.

Probabili Formazioni Sassuolo-Milan

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri

Guida TV Calcio: dove vedere Sassuolo-Milan?

Sassuolo-Milan, domenica 3 maggio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Sassuolo-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Sassuolo-Milan

Le due squadre hanno pareggiato i due match più recenti, segnando in totale 10 reti, per una media di cinque a match.

PRONOSTICO: GOL SI @1.71

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Sassuolo-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-2, 1-1, 2-4.

Il Milan è la squadra contro la quale Domenico Berardi ha segnato più gol in Serie A: 11 in 19 incroci, compreso quello in cui ha stabilito il record personale di marcature in un singolo match del massimo torneo (quattro, nel gennaio 2014). Soltanto cinque giocatori contano più reti contro i rossoneri nella competizione rispetto all’attaccante degli emiliani: Stefano Nyers, Carlo Reguzzoni, Antonio Di Natale (tutti a 12), Enrico Chiesa (14) e Silvio Piola (22).

Risultati FREE PICK Serie A 2025-2026

Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅

Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅

Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌

Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅

Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅

Genoa-Roma: 2 @1.91❌

Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌

Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌

Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅

Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅

Roma-Pisa: PISA GOL NO @1.80✅

Roma-Atalanta: GOL SI @1.76✅

Fiorentina-Sassuolo: GOL SI @1.70❌

Napoli-Cremonese: 1 PRIMO TEMPO @1.80✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.88✅

Juventus-Milan: X PRIMO TEMPO @2.20✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.