Pronostico Inter-Parma: analisi e scommesse gratis sulla 35° giornata di Serie A del 3 maggio 2026

Pronostico Inter-Parma 3 maggio 2026
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30 Aprile 2026

Domenica sera, ore 20:45 da San Siro, l’Inter prova a blindare ulteriormente lo scudetto in questa sfida della 35° giornata di Serie A, dopo essersi fatta rimontare da 2-0 a 2-2 contro il Torino lo scorso weekend. A Milano arriva un Parma in risalita dopo le ultime 2 vittorie e in striscia positiva da 4 turni. Pronostico Inter-Parma 3 maggio 2026.

Pronostico Inter-Parma 3 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Inter-Parma match valido per la 35° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime otto partite (5V, 3N) contro il Parma in Serie A e ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime sette (15 in totale, per una media di 2.1 a match). Il Parma ha vinto soltanto due delle 28 sfide (10N, 16P) disputate sul campo dell’Inter in Serie A.

In caso di vittoria contro il Parma, oppure anche qualora il Napoli perda contro il Como e in contemporanea il Milan non vinca contro il Sassuolo, l‘Inter conquisterebbe aritmeticamente il 21˚ scudetto della sua storia in Serie A. L’Inter ha segnato 17 gol su sviluppi di calcio d’angolo in questo campionato (almeno otto più di qualsiasi altra formazione).

Sono 42 i punti raccolti dal Parma dopo 34 giornate di Serie A, frutto di 10 vittorie e 12 pareggi (12P). Il Parma ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol (1-0 sia contro l’Udinese che il Pisa).

Pronostico Inter-Parma 3 maggio 2026

Pronostico Inter-Parma 3 maggio 2026

Probabili Formazioni Inter-Parma

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu

PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

Guida TV Calcio: dove vedere Inter-Parma?

Inter-Parma, domenica 3 maggio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Inter-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Inter-Parma

L’Inter ha segnato 80 gol in questo torneo: meno soltanto di Barcellona (87) e Bayern Monaco (113) nei cinque maggiori campionati europei 2025/26. L’Inter ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime sette (15 in totale, per una media di 2.1 a match). L’Inter vanta una differenza reti in casa di +32 in questo campionato (47 gol segnati e 15 subiti): si tratta della differenza reti più alta registrata dai nerazzurri dopo le prime 17 gare interne di un campionato di Serie A negli ultimi 60 anni.

PRONOSTICO: INTER OVER 2.5 GOL @2.00

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Inter-Parma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 3-1, 1-1.

Da inizio aprile, Marcus Thuram è il giocatore che ha preso parte a più gol nei cinque maggiori campionati europei: sette (5G+2A) – in 322 minuti di gioco, ovvero una partecipazione ogni 46′ – lo stesso numero (5G+2A) registrato nelle sue precedenti 21 sfide in Serie A (una in media ogni 189′).

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