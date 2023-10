Pronostico Genoa-Milan, quote scommesse e special bet

Il Milan arriva al Marassi di Genova, andando alla ricerca dei tre punti che porterebbero i rossoneri ad essere la capolista prima della pausa dedicata ai match delle nazionali. Pronostico Genoa-Milan quote scommesse, risultato esatto e special bet.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Genoa è a 8 punti in classifica. Il percorso casalingo recita la totale parità di statistiche una vittoria un pareggio ed una sconfitta, 7 goal fatti ed altrettanti subiti. Non vince in casa contro il Milan dal 2016 (3-0 con in panchina Ivan Juric).

Il Milan viene dal secondo pareggio consecutivo a reti inviolate in Champions League. In Serie A si presenta a questo incontro da capolista, con 6 vittorie ed una sola sconfitta.

Dopo il derby la squadra rossonera ha subito solo un goal in 5 ìncontri. Il bilancio contro il Genoa è positivo, 7 vittorie nelle ultime 9 sfide con il Grifone.

Le probabili formazioni di Genoa-Milan

Genoa (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Kutlu, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Puscas. All.: Gilardino

Milan (3-4-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Okafor, Leao. All. Pioli

Alberto Gilardino forse dovrà fare molto probabilmente a meno del bomber Mateo Retegui. A centrocampo sempre assenti Kevin Strootman e Milan Badelj. Probabile ritorno ad una maglia da titolare per Aron Martin.

Nel Milan i dubbi sono sempre quelli. A centrocampo dovrebbe far spazio Tommaso Pobega a Nacir Adli. Noah Okafor insidia Olivier Giroud per la maglia da titolare al centro dell’attacco.

Dove vederla in TV

Genoa-Milan sarà trasmessa, in diretta su DAZN e SKY, sabato 6 ottobre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmaker per Genoa-Milan

Il Milan è favorito ed è quotato 1.98 Netbet e 1.97 Marathonbet. Il pareggio 3.53 Admiralbet e 3.50 Sisal, mentre la vittoria dei rossoblu a quota 3.90.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Genoa dopo l’esordio scioccante contro la Fiorentina, al Ferraris ha pareggiato con il Napoli ed annichilito la Roma. Visto le premesse, non ci sembra male la quota del Goal.

Pronostici Goal SI a quota – Multigoal 2-5 a quota 1.38 Sisal e 1.36 Netbet

Pronostico Special su Genoa-Milan

Tijjani Reijinders ha sfiorato il suo primo goal in maglia rossonera a Dortmund. In campionato è già a quota due assist. Segna o fa assist a quota 4.50 merita il tentativo su Sisal.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 1-1 / 1-3

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.