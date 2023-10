Pronostici Serie A 2023-24 8a giornata. Dal 6 al 8 ottobre si gioca un nuovo turno del campionato di calcio italiano. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click.

Pronostici Serie A 2023-24 8a giornata: gli anticipi di venerdì

EMPOLI-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bastoni; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bereszynski, Cacace, Maldini, Pezzella

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Success, Lucca. All. Sottil

Squalificati: Lovric

Indisponibili: Brenner, Deulofeu, Davis, Ebosse, Ehizibue, Kabasele, Masina, Semedo

STATISTICHE

-L’Udinese ha vinto tre delle ultime cinque gare in Serie A contro l’Empoli (1N, 1P).

-L’Udinese non vince in trasferta in Serie A proprio dall’1-0 contro l’Empoli dell’11 marzo scorso, da allora otto partite in cui i friulani hanno raccolto appena due punti (2N, 6P).

-L’Empoli ha segnato solamente un gol fin qui: considerando le prime sette partite di un campionato di Serie A, nessuna squadra ha mai fatto peggio a questo punto del torneo.

-L’Empoli è una delle due squadre dei maggiori cinque campionati europei 23/24 – insieme al Cagliari – a non avere ancora segnato un gol nei secondi tempi – l’Udinese invece ha messo a referto tre dei suoi quattro dopo l’intervallo, il 75%, percentuale record in questa Serie A, condivisa con Lecce e Salernitana.

-L’Empoli con 16 reti subite finora ha la peggior difesa di questo campionato.

-Sebbene sia O/U 3-4 sulla linea di 9.5 corner e 3-0-4 nelle scommesse 1X2, sempre dei calci d’angolo, l’Empoli ha un buon numero di corner a proprio favore, superiore a quelli concessi. Anche l’Udinese tende a calciare (e a concedere) molti corner e lo vediamo da O/U 5-2 sulla linea di 9.5 calci d’angolo. 16 corner nell’ultimo confronto diretto.

TIPS: OVER 9.5 CORNER @1.72

LECCE-SASSUOLO

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Banda, Blin, Dermaku

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alvarez, Ruan, Viti, Matheus Henrique

STATISTICHE

-Solamente contro il Perugia (8: 4N, 4P, tra il 1999 e il 2004) il Lecce conta più sfide nel massimo campionato senza mai aver trovato la vittoria rispetto a quelle contro il Sassuolo (4).

-Dopo gli 11 punti conquistati nelle prime cinque giornate, il Lecce ha perso senza segnare alcuna rete nelle ultime due gare contro Juventus e Napoli.

-Il Sassuolo non pareggia in campionato dal 26 maggio contro la Sampdoria: da allora in otto partite ben cinque sconfitte e tre vittorie.

-Il Lecce ha incassato il 56% dei propri gol (cinque su nove) nella prima mezz’ora di gioco finora: in questa Serie A solamente il Bologna (tre su quattro, 75%) ha registrato una più alta percentuale di reti incassate nei primi 30 minuti di match.

-Il Sassuolo è la formazione che ha subito più gol nell’ultima mezz’ora di gioco in questo campionato: con quello di Colombo del Monza sono ben otto, il 62% dei 13 in totale incassati.

TIPS: PAREGGIO @3.55

Pronostici Serie A 2023-24 8a giornata: le partite di sabato

INTER-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arnautovic, Frattesi, Sensi

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Corazza, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Ndoye. All. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kristiansen, Lucumi, Posch, Soumaoro

STATISTICHE

-L’Inter ha registrato tre vittorie consecutive in casa contro il Bologna in Serie A e in entrambe le ultime due in ordine di tempo ha addirittura trionfato con il punteggio di 6-1.

-Il Bologna ha collezionato quattro clean sheet consecutivi in Serie A per la prima volta da marzo 2016 e non arriva a cinque dal novembre 1999, per gli emiliani sono ben 428 i minuti senza subire gol, la striscia aperta attualmente più lunga nei maggiori cinque campionati europei 23/24.

-Da quando Thiago Motta allena il Bologna, gli emiliani hanno perso solamente 11 gare in Serie A (le stesse sconfitte registrate dall’Inter): soltanto Napoli (cinque ko) e Milan (nove) hanno fatto meglio nella competizione.

-Si sfidano in questa partita le due formazioni che hanno subito meno gol nella Serie A 2023/24: Inter (tre reti subite) e Bologna (quattro). Questi due club sono anche tra le cinque squadre che hanno subito meno tiri nello specchio in questo campionato: l’Inter (18, più solo del Napoli a 16) e il Bologna (22, come il Genoa – dietro anche alla Roma a 19).

-Inter e Bologna sono – al pari di Juventus e Lazio – due delle quattro squadre che non hanno ancora subito gol su calcio piazzato in questa Serie A.

TIPS: UNDER 3.0 GOL @1.88

JUVENTUS-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Milik. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Pogba

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Buongiorno, Djidji, Popa, Sazonov, Soppy

STATISTICHE

-La Juventus è la squadra contro cui il Torino ha perso il maggior numero di partite (76) e subito il maggior numero di gol (243) nella sua storia in Serie A. La squadra bianconera ha perso soltanto uno degli ultimi 34 confronti con il Torino nel massimo campionato (1-2 il 26 aprile 2015), completano il parziale 25 vittorie bianconere e otto pareggi.

-Considerando tutte le competizioni, la Juventus è rimasta imbattuta negli ultimi 18 derby di Torino: 14 vittorie dei bianconeri e quattro pareggi; da quando Allegri è tornato in bianconero, la sua squadra ha raccolto tre vittorie e un pareggio nei derby della Mole, andando sempre a segno.

-L’ultimo derby vinto dal Torino in casa della Juventus in Serie A risale all’1-2 del 9 aprile 1995; da allora, in 17 sfide, ben 12 successi dei bianconeri e cinque pareggi. All’Allianz Stadium la Juventus vanta otto vittorie e tre pareggi negli 11 derby di campionato contro i granata.

-La Juventus ha tenuto la porta inviolata sette volte nelle ultime 12 partite di campionato: da quando è tornato Allegri sulla panchina bianconera (agosto 2021), nessuna formazione in Serie A ha collezionato più clean sheet dei piemontesi (37, come il Napoli).

-Solo Atalanta e Inter (cinque ciascuna) hanno collezionato più clean sheet di Torino e Juventus (quattro entrambe) in questa Serie A; i granata inoltre hanno concesso agli avversari 68 tiri finora, soltanto Napoli (50) e Roma (53) hanno fatto meglio in queste prime sette giornate.

-Il Torino ha un punto in meno (9 vs 10) rispetto alle prime sette gare dello scorso campionato e come nel torneo 22/23 in tre partite non ha segnato; i granata sono a secco di gol da due gare di fila.

-Nelle prime quattro partite di questo campionato, la Juventus ha generato un valore di Expected Goals medio di 1.94 a match, dato che è crollato nelle ultime tre gare (0.93 a partita).

TIPS: GOL NO @1.80

GENOA-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Kutlu, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Puscas. All. Gilardino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Badelj, Retegui, Strootman, Vogliacco

MILAN (3-4-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Okafor, Leao. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Caldara, Kalulu, Krunic, Loftus-Cheek

STATISTICHE

-Il Milan ha vinto in sette delle ultime nove sfide di Serie A contro il Genoa (1N, 1P), tra cui tutte le ultime tre in ordine di tempo – nel periodo per ben sette volte ha segnato almeno due gol.

-Nelle ultime cinque sfide al Ferraris tra Genoa e Milan in Serie A, ben quattro successi rossoneri e un pareggio. L’ultima vittoria del Grifone in casa contro il Diavolo in Serie A risale al 3-0 con Juric in panchina del 25 ottobre 2016.

-Il Milan è l’unica squadra dei maggiori cinque campionati europei 2023/24 ad avere due giocatori con già sia tre reti che tre assist all’attivo (per Olivier Giroud quattro gol e tre assist, per Rafael Leão tre reti e tre passaggi vincenti).

-Due delle migliori squadre da Under sui corner. Sulle linee a 9.5 calci d’angolo il Milan ha sempre segnato Under (O/U 0-7) mentre il Genoa solo 1 Over (O/U 1-6).

TIPS: MILAN @1.98

Pronostici Serie A 2023-24 8a giornata: i match di domenica

MONZA-SALERNITANA

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; A. Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bettella, Caprari, Izzo

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Lovato; Mazzocchi, Maggiore, Legowski, Bradaric; Jovane, Kastanos; Dia. All. Sousa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Coulibaly, Candreva, Ikwuemesi

STATISTICHE

-Il Monza ha vinto tre delle ultime quattro sfide in campionato contro la Salernitana (1P).

-La Salernitana non ha mai vinto in trasferta tra Serie A e Serie B contro il Monza (3N, 7P in 10 precedenti).

-Il Monza è rimasto imbattuto nelle ultime quattro gare di campionato (1V, 3N), tenendo la porta inviolata nelle due più recenti (contro Bologna e Sassuolo).

-La Salernitana è una delle tre squadre a non aver ancora trovato il successo in questo campionato (insieme a Cagliari e Udinese).

TIPS: MONZA @1.70

FROSINONE-VERONA

PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Baez. All. Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Harroui, Garritano, Gelli, Kaio Jorge, Kalaj, Lirola, Romagnoli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Hongla; Terracciano, Duda, Folorunsho, Lazovic; Ngonge, Suslov; Djuric. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Amione, Braaf, Cabal, Dawidowicz, Doig, Hien, Mboula

STATISTICHE

-Il Frosinone ha vinto quattro dei sei precedenti contro il Verona tra Serie A e Serie B (1N, 1P).

-Il Frosinone è rimasto imbattuto in tutte le ultime tre partite casalinghe in questa Serie A (2V, 1N).

-Il Verona non ha trovato la rete in nessuna delle ultime quattro gare di campionato.

-Con lo 0-0 contro il Torino, il Verona ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime sette trasferte di Serie A.

-Il Verona è la squadra che ha effettuato meno attacchi diretti in questo campionato, appena cinque nelle prime sette giornate.

TIPS: UNDER 2.5 @1.73

LAZIO-ATALANTA

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: El Bilal

STATISTICHE

-La Lazio è rimasta imbattuta in quattro degli ultimi cinque confronti contro l’Atalanta in Serie A (2V, 2N).

-L’Atalanta ha vinto 37 gare contro la Lazio in Serie A, quella biancoceleste è la formazione contro cui i bergamaschi hanno la percentuale più bassa di sconfitte (il 28%, 31 su 110).

-L’Atalanta ha collezionato cinque clean sheet nelle prime sette partite di una stagione di Serie A per la prima volta nella sua storia.

-La Lazio è una delle due squadre, insieme al Cagliari, che non hanno trovato la rete nel corso dell’ultimo quarto d’ora di gioco né del primo né del secondo tempo in questa Serie A.

TIPS: UNDER 2.5 @1.90

CAGLIARI-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Deiola, Augello; Shomurodov, Petagna. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jankto, Lapadula, Luvumbo, Mancosu, Rog

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Lukaku. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Llorente, Renato Sanches, Smalling

STATISTICHE

-Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 16 gare di campionato contro la Roma (4N, 11P).

-La Roma ha vinto sei delle ultime nove trasferte di Serie A contro il Cagliari (2N, 1P).

-La Roma non ha vinto nessuna delle ultime sette trasferte di campionato (3N, 4P).

-Il Cagliari è l’unica squadra che non ha ancora trovato la rete dopo il 30° minuto di gioco nei cinque grandi campionati europei in corso.

TIPS: ROMA SEGNA PER ULTIMA @1.55

NAPOLI-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Østigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gollini, Juan Jesus, Rrahmani

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli, Dodò, Mina

STATISTICHE

-La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sei gare di Serie A contro il Napoli (1N, 4P).

-Il Napoli ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A.

-Il Napoli è imbattuto da 15 sfide contro la Fiorentina nel girone d’andata in Serie A (10V, 5N).

-La Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol nel corso dei primi tempi di questo campionato (11) e in particolare nei primi 15 minuti di gioco (quattro), mentre nessuna formazione è stata più prolifica del Napoli finora nel corso del quarto d’ora finale di partita (sei, come Roma e Inter).

-Matteo Politano ha già segnato tre gol in questo campionato, tanti quanti in tutta la scorsa Serie A (in 27 presenze); l’attaccante del Napoli ha realizzato quattro reti contro la Fiorentina nella competizione, solo contro il Genoa (cinque) ne conta di più.

TIPS: POLITANO MARCATORE @4.00

