Multipla 8a giornata Serie A: Schedina quota @4.44

Multipla 8a giornata Serie A. Dal 6 al 8 ottobre 2023 torna in campo il campionato di calcio italiano. Abbiamo scelto tre partite per una schedina quota @4.44 sulla Serie A.

INTER-BOLOGNA: UNDER 3,5

Si sfidano in questa partita le due formazioni che hanno subito meno gol nella Serie A 2023/24: Inter (tre reti subite) e Bologna (quattro). Questi due club sono anche tra le cinque squadre che hanno subito meno tiri nello specchio in questo campionato: l’Inter (18, più solo del Napoli a 16) e il Bologna (22, come il Genoa – dietro anche alla Roma a 19).

JUVENTUS-TORINO: GOL NO

Solo Atalanta e Inter (cinque ciascuna) hanno collezionato più clean sheet di Torino e Juventus (quattro entrambe) in questa Serie A; i granata inoltre hanno concesso agli avversari 68 tiri finora, soltanto Napoli (50) e Roma (53) hanno fatto meglio in queste prime sette giornate.

FROSINONE-VERONA: UNDER 2.5

Il Verona non ha trovato la rete in nessuna delle ultime quattro gare di campionato. Con lo 0-0 contro il Torino, il Verona ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime sette trasferte di Serie A. Il Verona è la squadra che ha effettuato meno attacchi diretti in questo campionato, appena cinque nelle prime sette giornate.

