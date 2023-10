Pronostico Napoli-Fiorentina 8 ottobre 2023. La chiusura del 8° giornata di Serie A al Maradona presenta uno dei match più interessanti che abbiamo analizzato con probabili formazioni, statistiche interessanti, migliori quote e i nostri consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Pronostico Napoli-Fiorentina 8 ottobre 2023: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Østigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gollini, Juan Jesus, Rrahmani

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli, Dodò, Mina

Pronostico Napoli-Fiorentina 8 ottobre 2023: statistiche e scommesse

STATISTICHE

-La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sei gare di Serie A contro il Napoli (1N, 4P).

-Il Napoli ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A.

-Il Napoli è imbattuto da 15 sfide contro la Fiorentina nel girone d’andata in Serie A (10V, 5N).

-La Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol nel corso dei primi tempi di questo campionato (11) e in particolare nei primi 15 minuti di gioco (quattro), mentre nessuna formazione è stata più prolifica del Napoli finora nel corso del quarto d’ora finale di partita (sei, come Roma e Inter).

-Matteo Politano ha già segnato tre gol in questo campionato, tanti quanti in tutta la scorsa Serie A (in 27 presenze); l’attaccante del Napoli ha realizzato quattro reti contro la Fiorentina nella competizione, solo contro il Genoa (cinque) ne conta di più.

TIPS: POLITANO MARCATORE @4.00

Pronostico Napoli-Fiorentina 8 ottobre 2023: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori 1X2 sul mercato italiano per questa sfida di Serie A.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.