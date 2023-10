Pronostico Lazio-Atalanta 8 ottobre 2023. Abbiamo analizzato una delle sfide più interessanti di questa 8° giornata di Serie A, in campo domenica all’Olimpico. Vediamo analisi, ultime notizie, probabili formazioni, le migliori quote e anche i nostri consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Pronostico Lazio-Atalanta 8 ottobre 2023: probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: El Bilal

Pronostico Lazio-Atalanta 8 ottobre 2023: statistiche e consigli per le scommesse

STATISTICHE

-La Lazio è rimasta imbattuta in quattro degli ultimi cinque confronti contro l’Atalanta in Serie A (2V, 2N).

-L’Atalanta ha vinto 37 gare contro la Lazio in Serie A, quella biancoceleste è la formazione contro cui i bergamaschi hanno la percentuale più bassa di sconfitte (il 28%, 31 su 110).

-L’Atalanta ha collezionato cinque clean sheet nelle prime sette partite di una stagione di Serie A per la prima volta nella sua storia.

-La Lazio è una delle due squadre, insieme al Cagliari, che non hanno trovato la rete nel corso dell’ultimo quarto d’ora di gioco né del primo né del secondo tempo in questa Serie A.

TIPS: UNDER 2.5 @1.90

Pronostico Lazio-Atalanta 8 ottobre 2023: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori 1X2 sul mercato italiano per questa sfida di Serie A.

