Pronostico Inter-Cagliari: analisi, guida tv, formazioni, quote e scommesse 33° giornata di Serie A del 17-04-2026

Pronostico Inter-Cagliari 17 aprile 2026
Pronostici Serie A
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16 Aprile 2026

Venerdì sera a San Siro si gioca un altro anticipo della 33° giornata di Serie A, quello dell’Inter che cerca altri tre punti per blindare ulteriormente lo scudetto nella sfida col Cagliari. Pronostico Inter-Cagliari 17 aprile 2026.

Pronostico Inter-Cagliari 17 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Inter-Cagliari match valido per la 33° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime otto partite di Serie A contro il Cagliari (7V, 1N), tante quante nelle precedenti 24 sfide disputate contro i sardi nel massimo campionato.

Il Cagliari è tornato al successo in Serie A dopo che avevano ottenuto solo due punti nelle precedenti otto gare di campionato. Il Cagliari ha perso le ultime due trasferte di Serie A e non subisce più di due sconfitte esterne di fila in una singola stagione di Serie A dal periodo novembre-dicembre 2023 (quattro in quel caso).

L’Inter è la squadra che ha effettuato più sequenze su azione di almeno 10 passaggi (512) in Serie A in questa stagione, mentre il Cagliari (219) è tra le formazioni che ne hanno completate di meno (cinque squadre ne contano meno).

Pronostico Inter-Cagliari 17 aprile 2026

Pronostico Inter-Cagliari 17 aprile 2026

Probabili Formazioni Inter-Cagliari

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola; Esposito, Folorunsho. All. Pisacane

Guida TV Calcio: dove vedere Inter-Cagliari?

Inter-Cagliari, venerdì 17 aprile, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Inter-Cagliari

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Inter-Cagliari
17/04/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.197.0015.00
1.206.5013.00
1.187.0013.00
1.197.0015.00
1.187.0013.00

Le nostre scommesse su Inter-Cagliari

L’Inter ha segnato in tutte le ultime 26 partite casalinghe di Serie A disputate contro il Cagliari (57 reti del club meneghino nel periodo – 2.2 di media). L’Inter ha segnato 75 gol in questa Serie A, almeno 19 in più rispetto a ogni altra squadra nel torneo in corso. L’Inter ha realizzato almeno quattro reti in cinque gare casalinghe di Serie A in questo campionato. Solo la Juventus (55) ha tentato più tiri in seguito a recuperi offensivi rispetto all’Inter (48) in questa Serie A, mentre il Cagliari ha il numero più basso di tiri di questo tipo (17).

PRONOSTICO: INTER OVER 2.5 GOL @2.00

Risultato Finale e Scommesse Marcatori per Inter-Cagliari

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 4-1, 3-0.

Marcus Thuram ha segnato 10 gol in questa Serie A e potrebbe superare la doppia cifra di reti nel massimo campionato per la terza stagione consecutiva con l’Inter; solo due giocatori stranieri finora sono riusciti a superare la doppia cifra di gol nelle loro prime tre stagioni con il club nel torneo dal 1929/30: Zlatan Ibrahimovic e Stefano Nyers (in ciascuna delle prime cinque quest’ultimo).

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