Il big match della 33° giornata di Serie A e su cui si concentra la nostra selezione come la FREE PICK di questo turno di campionato, si gioca sabato sera allo Stadio Olimpico della Capitale, dove arriva l’Atalanta a caccia di punti europei, come la Roma del grande ex, l’allenatore Giampieri Gasperini che sta attraversando un periodo di calo con i giallorossi. Pronostico Roma-Atalanta 18 aprile 2026.

Pronostico Roma-Atalanta 18 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Roma-Atalanta match valido per la 33° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Roma ha perso sei delle ultime sette sfide di Serie A contro l’Atalanta (1N), incluse le quattro più recenti. Dopo una striscia di otto vittorie consecutive in casa contro l’Atalanta in Serie A, la Roma ha registrato una vittoria, cinque pareggi e cinque sconfitte nelle ultime 11 sfide casalinghe contro i bergamaschi in campionato, perdendo la più recente.

La Roma ha vinto due delle ultime tre partite in Serie A (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti otto (3N 3P). La Roma ha ottenuto 11 successi in 16 gare casalinghe nella Serie A 2025/2026. Nelle prime 17 partite interne di campionato, i giallorossi non raggiungono almeno 12 vittorie dalla stagione 2016/2017 (14).

L’Atalanta ha perso l’ultima partita contro la Juventus in Serie A (0-1) e con Raffaele Palladino alla guida non ha mai ha subito due sconfitte consecutive in campionato. L’Atalanta ha vinto solo cinque delle 15 trasferte in questo campionato (6N 4P).

Probabili Formazioni Roma-Atalanta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Sharaawy; Malen. All. Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino

Guida TV Calcio: dove vedere Roma-Atalanta?

Roma-Atalanta, sabato 18 aprile, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Roma-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Roma-Atalanta

L’Atalanta è la squadra che ha effettuato più attacchi diretti (65) in questa stagione di Serie A; la Roma ne conta 34, solo quattro squadre ne hanno registrati meno. Sia la Dea che i giallorossi, però, hanno realizzato una sola rete da questa situazione di gioco. L’Atalanta ha ben 17 marcatori diversi nella Serie A 2025/26; solo in due stagioni i bergamaschi hanno avuto più giocatori a segno nella competizione: 20 nel 2021/22 e 18 nel 2022/23. E’ questa la sfida su cui puntiamo la nostra singola di Serie A del turno.

PRONOSTICO: GOL SI @1.76

Risultato Finale e Scommesse Marcatori per Roma-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 1-2, 2-2.

Nikola Krstovic (5.4) e Donyell Malen (4.5) sono rispettivamente al primo e al secondo posto tra i giocatori con più tiri effettuati in media per 90 minuti in questo campionato (min.10 presenze).

Risultati Free Pick Serie A 2025-2026

Vediamo i risultati e il recap da quando abbiamo iniziato a segnalare la free pick principale e singola sul campionato di calcio italiano, con un ottimo rendimento. Anche questa settimana ci sono i giallorossi sulla nostra strada, ma questa volta speriamo che almeno un gol lo concederanno alla Dea (segnandone almeno uno a loro volta in casa).

Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅

Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅

Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌

Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅

Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅

Genoa-Roma: 2 @1.91❌

Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌

Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌

Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅

Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅

Roma-Pisa: PISA GOL NO @1.80✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.