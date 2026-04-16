Pronostico Roma-Atalanta: analisi e free pick sul big match della 33° giornata di Serie A del 18-04-2026

Pronostici Serie A
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16 Aprile 2026

Il big match della 33° giornata di Serie A e su cui si concentra la nostra selezione come la FREE PICK di questo turno di campionato, si gioca sabato sera allo Stadio Olimpico della Capitale, dove arriva l’Atalanta a caccia di punti europei, come la Roma del grande ex, l’allenatore Giampieri Gasperini che sta attraversando un periodo di calo con i giallorossi. Pronostico Roma-Atalanta 18 aprile 2026.

Pronostico Roma-Atalanta 18 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Roma-Atalanta match valido per la 33° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Roma ha perso sei delle ultime sette sfide di Serie A contro l’Atalanta (1N), incluse le quattro più recenti. Dopo una striscia di otto vittorie consecutive in casa contro l’Atalanta in Serie A, la Roma ha registrato una vittoria, cinque pareggi e cinque sconfitte nelle ultime 11 sfide casalinghe contro i bergamaschi in campionato, perdendo la più recente.

La Roma ha vinto due delle ultime tre partite in Serie A (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti otto (3N 3P). La Roma ha ottenuto 11 successi in 16 gare casalinghe nella Serie A 2025/2026. Nelle prime 17 partite interne di campionato, i giallorossi non raggiungono almeno 12 vittorie dalla stagione 2016/2017 (14).

L’Atalanta ha perso l’ultima partita contro la Juventus in Serie A (0-1) e con Raffaele Palladino alla guida non ha mai ha subito due sconfitte consecutive in campionato. L’Atalanta ha vinto solo cinque delle 15 trasferte in questo campionato (6N 4P).

Pronostico Roma-Atalanta 18 aprile 2026

Pronostico Roma-Atalanta 18 aprile 2026

Probabili Formazioni Roma-Atalanta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Sharaawy; Malen. All. Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino

Guida TV Calcio: dove vedere Roma-Atalanta?

Roma-Atalanta, sabato 18 aprile, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Roma-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Roma-Atalanta
17/04/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.303.253.10
2.253.303.25
2.303.253.10
2.303.253.10
2.303.303.10

Le nostre scommesse su Roma-Atalanta

L’Atalanta è la squadra che ha effettuato più attacchi diretti (65) in questa stagione di Serie A; la Roma ne conta 34, solo quattro squadre ne hanno registrati meno. Sia la Dea che i giallorossi, però, hanno realizzato una sola rete da questa situazione di gioco. L’Atalanta ha ben 17 marcatori diversi nella Serie A 2025/26; solo in due stagioni i bergamaschi hanno avuto più giocatori a segno nella competizione: 20 nel 2021/22 e 18 nel 2022/23. E’ questa la sfida su cui puntiamo la nostra singola di Serie A del turno.

PRONOSTICO: GOL SI @1.76

Risultato Finale e Scommesse Marcatori per Roma-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 1-2, 2-2.

Nikola Krstovic (5.4) e Donyell Malen (4.5) sono rispettivamente al primo e al secondo posto tra i giocatori con più tiri effettuati in media per 90 minuti in questo campionato (min.10 presenze).

Risultati Free Pick Serie A 2025-2026

Vediamo i risultati e il recap da quando abbiamo iniziato a segnalare la free pick principale e singola sul campionato di calcio italiano, con un ottimo rendimento. Anche questa settimana ci sono i giallorossi sulla nostra strada, ma questa volta speriamo che almeno un gol lo concederanno alla Dea (segnandone almeno uno a loro volta in casa).

Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅
Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅
Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌
Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅
Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅
Genoa-Roma: 2 @1.91❌
Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌
Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌
Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅
Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅
Roma-Pisa: PISA GOL NO @1.80✅

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