La 33° giornata di Serie A si chiude col posticipo di lunedì sera al Via del Mare, una sfida salvezza con i padroni di casa leccesi a caccia di punti preziosi dopo 4 sconfitte consecutive mentre i viola si sono ripresi e sono saliti al 15° posto dopo gli ultimi 2 successi. Pronostico Lecce-Fiorentina 20 aprile 2026.

Pronostico Lecce-Fiorentina 20 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lecce-Fiorentina match valido per la 33° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Bilancio in perfetta parità nelle ultime quattro sfide di Serie A tra Lecce e Fiorentina con due vittorie per parte; nel dettaglio, i salentini si sono aggiudicati il match d’andata (1-0 con rete di Medon Berisha). La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque trasferte (1N, 1P) contro il Lecce in Serie A, con un punteggio complessivo di 13-5.

Il Lecce ha perso tutte le ultime quattro partite di campionato, segnando soltanto un gol e subendone otto nel parziale, dopo avere vinto tre delle cinque precedenti (2P). Il Lecce ha perso 11 delle 16 partite (3V, 2N) disputate nel 2026: meno soltanto dell’Hellas Verona (12) nel periodo.

Dopo avere registrato una media di 0.7 punti a match nelle prime 23 partite di questo campionato, la Fiorentina è salita a una media di quasi il triplo (2.0) nelle ultime nove giornate di Serie A, raccogliendo 18 punti nel parziale (5V, 3N, 1P): meno soltanto di Napoli e Inter (entrambe 20) nel periodo – a 18 anche il Bologna.

Probabili Formazioni Lecce-Fiorentina

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli

Guida TV Calcio: dove vedere Lecce-Fiorentina?

Lecce-Fiorentina, lunedì 20 aprile, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Lecce-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lecce-Fiorentina

La Fiorentina ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol (entrambe per 1-0). I salentini nelle ultime 16 partite sono rimasti a secco di gol in ben nove di questi match, compresi tutti gli ultimi tre in ordine di tempo. Il Lecce ha perso tutte le ultime quattro partite di campionato, segnando soltanto un gol. All’andata 1-0 per i viola.

PRONOSTICO: GOL NO @1.90

Risultato Finale e Scommesse Marcatori per Lecce-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 0-3.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.